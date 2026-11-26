El senador con licencia, Luis Donaldo Colosio Riojas, se registró como precandidato a la gubernatura de Sonora al iniciar el proceso de inscripción en el Partido Movimiento Ciudadano (MC).

Aunque es senador por Nuevo León, Colosio Riojas optó por inscribirse en el proceso interno de Sonora, entidad donde nació su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, asesinado en 1994.

“Todos los días busco que valga la pena el sacrificio de la vida misma de mi padre. Todos los días busco justicia y esa justicia empieza en Sonora, en esa tierra que nos vio nacer.

“Ha llegado la hora de regresar, familia: vamos a casa”, dijo el precandidato al momento de su inscripción ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano.

Aseguró que buscará concretar el sueño de su padre: una Sonora próspera y en paz “para su gente buena, con un futuro a la altura de su historia”.

“Que quede claro y que se oiga lejos, yo no vengo a dividir el voto ni a hacerle el trabajo a nadie: yo vengo a ganar”, apuntó Colosio, quien recientemente solicitó licencia a su escaño como senador.

Como testigos del registro estuvieron el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y el fundador del partido, Dante Delgado Rannauro.

Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que por ley no puede presentar propuestas, pero se refirió a los principios con los que realizará su campaña y, en su caso, mantendrá como gobernador.

“Gobernar desde el promedio es gobernar para nadie. Quien quiera gobernar bien tiene que empezar por las comunidades a las que el gobierno sigue llegando al último”, destacó.

El presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC, Dante Delgado Rannauro, le entregó a Luis Donaldo Colosio la constancia de registro.