Pablo Lemus ordena investigar actuación policial tras enfrentamientos en marcha por el agua en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció una investigación a la actuación policial tras la marcha de este domingo en Guadalajara que reunió a cerca de 10 mil personas y que terminó con diversos enfrentamientos con la policía en los que hubo manifestantes heridos, 39 personas fueron detenidas y 28 uniformados resultaron lesionados, dos de ellos graves por una fractura en el cráneo y el otro por la pérdida de un dedo al haber sido golpeado por un tubo con filo.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador aseguró que la marcha -en la que exigían mejoras en la calidad del agua- se desarrolló de manera pacífica hasta llegar a Casa Jalisco cuando, afirmó, se integró un grupo de choque de aproximadamente 400 personas que fueron las que iniciaron con los desmanes.

"La violencia terminó por opacar una manifestación que durante horas se desarrolló de manera pacífica, alejando a quienes salieron legítimamente a exigir agua de calidad. Esto no debe volver a suceder", dijo.

Elementos antimotines utilizan escudos para contener a manifestantes que intentan derribar vallas metálicas; un hombre resultó herido en el rostro durante los choques. Cuartoscuro

Lemus afirmó que este grupo que se sumó a la marcha iba encapuchado y armado con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas con las cuales agredieron a las mujeres policías que habían sido asignadas para acompañar la movilización y a su vez proteger la casa de descanso para personas de la tercera edad que está ubicada a un costado de Casa Jalisco.

“En ese momento comenzó algo distinto. Eso ya no era una manifestación pacífica, se convirtió en un enfrentamiento que duró tres horas. Esos enfrentamientos pusieron en peligro a los asistentes, familias, niños y adultos mayores. Los que viven en la casa de descanso vivieron una crisis de ansiedad cuando el grupo violento destruyó la barda perimetral de piedra para convertirlas en proyectiles que lanzaron contra los uniformados”, sostuvo.

Liberan a detenidos; revisarán actuación policial

El gobernador de Jalisco reconoció la legitimidad de la movilización y garantizó el derecho a la libre manifestación en el estado, por ello afirmó que desde la noche de ayer solicitó a la fiscalía del estado revisar “minuciosamente” las detenciones caso por caso.

Agregó que hasta el momento 12 de las 39 personas detenidas por los enfrentamientos ya fueron liberadas y en el transcurso de este lunes se darán nuevas liberaciones de las cuales informará la Fiscalía de Jalisco.

Además, ordenó a las autoridades examinar todos los videos para revisar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

"Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción", puntualizó.

Derechos Humanos de Jalisco abre investigación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco -que acompañó la marcha desde el inicio- abrió una carpeta de investigación de oficio por estos hechos y con la que, afirmó Pablo Lemus, colaborarán brindando toda la información que se requiera y atenderán cualquier recomendación que les hagan.

"Quiero expresar mis solidaridad con los elementos de la policía estatal que aguantaron el embate de estos grupos violentos y a los compañeros que resultaron heridos realizando su trabajo. A sus familias mi solidaridad y respaldo. En una confrontación como la que vivimos nunca hay ganadores, lo que sucedió ayer no puede volver a repetirse, la violencia no puede ser el camino, esto no nos define como jaliscienses", sostuvo Lemus.