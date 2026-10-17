FGR detiene a exfiscal de Chihuahua; lo investiga por traición a la patria

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó en la ciudad de Chihuahua una orden de aprehensión contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado, por su probable responsabilidad en hechos que, de acuerdo con la investigación federal, podrían configurar el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el mandamiento judicial fue concedido por un juez federal, después de una investigación que incluyó más de 100 diligencias, entre trabajos de gabinete y acciones de campo.

El expediente está relacionado con un operativo efectuado en abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde posteriormente autoridades federales aseguraron y desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas.

Aseguró que Jáuregui Moreno habría ordenado y coordinado una intervención en la que participaron personas extranjeras, sin contar con autorización para intervenir en territorio mexicano.

Transferencia de atribuciones

La titular de la FGR sostuvo que las investigaciones permitieron establecer que las acciones realizadas correspondían a facultades reservadas a la Federación, por lo que las autoridades estatales no podían transferir esas atribuciones a extranjeros.

“El exfiscal habría ocultado información”, señaló Godoy durante su mensaje a medios, al asegurar que las autoridades de Chihuahua estaban obligadas a comunicar a la Federación la existencia de hechos relacionados con delitos de competencia federal.

Dijo que uno de los puntos centrales de la investigación se encuentra en la presencia de dos ciudadanos estadounidenses durante el operativo. Tras concluir las acciones en la zona serrana, un accidente vehicular provocó la muerte de dos servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de los dos extranjeros.

De acuerdo con la fiscal general, la carpeta de investigación contiene información proporcionada por la propia institución estatal que, según la FGR, no justifica la presencia de los ciudadanos estadounidenses ni la decisión de la cadena de mando que permitió su intervención.

Operativo sin carpeta de investigación

Las indagatorias también establecieron, según Godoy Ramos, que ambos extranjeros habían ingresado en diversas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación sin que hasta ahora se haya encontrado una causa que justificara esas visitas.

La FGR también puso bajo la lupa la planeación del despliegue, Godoy recordó que el propio exfiscal declaró públicamente que la operación fue preparada durante meses entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas dependientes de la fiscalía chihuahuense.

Sin embargo, la dependencia federal sostiene que las autoridades locales carecían de atribuciones para ejecutar acciones de esa naturaleza y que, antes de realizar el operativo, ni siquiera se había iniciado una carpeta de investigación correspondiente.

Para el Ministerio Público Federal, la presunta intervención de extranjeros en tareas reservadas a autoridades mexicanas podría representar una vulneración a la soberanía nacional, además de una transgresión al marco constitucional y a las disposiciones en materia de seguridad nacional.

Godoy Ramos afirmó que la Fiscalía de Chihuahua no notificó oportunamente a las autoridades federales, pese a conocer que se encontraba frente a posibles delitos del orden federal. La comunicación, sostuvo, se produjo posteriormente de manera “precipitada e indebida”.

Se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión

Tras conocer los acontecimientos, las autoridades federales asumieron la investigación con el propósito de reconstruir el operativo y determinar las responsabilidades de quienes participaron en su organización y ejecución.

La fiscal general informó además que, durante la mañana, autoridades de Chihuahua ejecutaron una orden de aprehensión distinta por delitos del fuero común. Precisó que la FGR ha mantenido comunicación y coordinación con el gobierno estatal durante el desarrollo de las investigaciones.

Godoy Ramos aseguró que las actuaciones continuarán bajo las reglas del debido proceso y con respeto a los derechos humanos, por lo que la institución dará a conocer nuevos avances conforme lo permitan las disposiciones legales.