Selva Teenek, Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), aclaró que las liberaciones de la fauna que rehabilita en sus instalaciones en San Luis Potosí, son responsabilidad exclusiva de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En entrevista con Excélsior, Ena Buenfil Zamudio, directora general y fundadora de Selva Teenek, explicó que los ejemplares de vida silvestre se entregan a Profepa una vez que son dados de alta para regresar a su hábitat natural.

Detalló que prueba de ello es que en las actas circunstanciadas Selva Teenek sólo firma como testigo, “porque los animales son propiedad de la nación”, “por eso no van a encontrar ninguna autorización de liberación por parte nuestra”.

“Se entregan (los animales) a Profepa. Qué nosotros los apoyemos en el traslado y en todas las cuestiones técnicas, eso es porque hace falta equipo y personal capacitado dentro de la institución. Como todos sabemos hay muchas limitantes, entonces nosotros hacemos el trabajo de acompañarlos y llevar los ejemplares hasta el punto donde van a ser liberados”, subrayó.

Ena Buenfil Zamudio aseguró que este mecanismo o “proceso administrativo” funciona por igual para todas las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a rescatar y rehabilitar fauna silvestre, y es así como Selva Teenek ha liberado a través de la Profepa más de 100 animales desde 2016 en San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Michoacán y Querétaro.

Comentó que en las fotografías o videos publicados en sus redes sociales, donde no se observa personal de las oficinas de representación de la Profepa en las liberaciones, “es porque ellos siempre buscaban cómo no aparecer, porque era una instrucción de oficinas centrales. Desconozco por qué se manejaba así, pero sí tenían una manera muy hermética anteriormente con sus inspectores”.

Ena Buenfil Zamudio destacó que junto con el ejemplar entregan a la autoridad ambiental un dictamen técnico con los detalles de su desarrollo y evolución, “desde que lo recibimos hasta que se va y le damos un alta de la UMA”.

Afirmó que en ocasiones colocan microchips a los animales para su identificación. “En cuanto a las aves, todas las aves se van con anillo”, y hasta ahora han colocado un par de collares de telemetría, “porque son extremadamente caros”.

De esta forma, la directora general y fundadora de Selva Teenek rechazó las acusaciones de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), de presuntamente realizar liberaciones de fauna silvestre sin autorizaciones de la Semarnat.

Aseguró que Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, utiliza la denuncia popular que presentó ante la Profepa en agosto de 2026, como una forma de desacreditar a las organizaciones que trabajan en el rescate y la rehabilitación de animales.

“Vemos que de cierta manera, él puede tener otros intereses detrás de lo que está haciendo”, manifestó.

Procedimientos

Ena Buenfil Zamudio dijo desconocer si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuenta con la autorización de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Semarnat para hacer las liberaciones de fauna rehabilitada por Selva Teenek.

“Desconocemos porque a nosotros no nos dan esa papelería. Todos los trámites que ellos hagan entre instituciones, ya no es de nuestra incumbencia, y tampoco nos comparten copias. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, hay cosas en las que no podemos invadir el ámbito de la autoridad”, señaló.

Reveló que a veces colaboran con Profepa sugiriendo algún sitio de liberación, “porque conocemos la geografía y las cuestiones sociales, y si nos piden ayuda para la justificación, también los apoyamos, pero eso es algo que le toca a ellos”.

De igual forma, sostuvo que la presentación de estudios biológicos previos, protocolos técnicos y la comprobación de la viabilidad del hábitat son responsabilidad directa de la Profepa.

“Es una actividad que le toca a Profepa, desconozco hasta dónde llegan las atribuciones de cada una de las instituciones en ese sentido”, indicó.

A pregunta expresa, la directora general y fundadora de Selva Teenek reconoció que no metería “las manos al fuego” por la Profepa, porque desconoce si hacen las liberaciones de fauna silvestre con las autorizaciones correspondientes.

“No, yo no metería las manos por nadie, mientras yo no pueda asegurar y garantizar, cómo voy a meter las manos, si al rato resulta que no sé, que alguien no hizo algún trámite, entonces no podría. Yo puedo meter las manos por el trabajo que hacemos nosotros”, declaró.

Ena Buenfil Zamudio resaltó que si hay algún problema con las liberaciones, sería entre instituciones, y ya no es algo que a ellos les competa, “mientras yo entregue lo que nos piden que es el dictamen, yo ya no tengo que ir más allá, incluso creo que sería bastante invasivo y podría recibir una mala respuesta”.

Agregó que cada Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Profepa en los estados trabaja de distinta manera, “hemos encontrado discrepancias en el tipo de acta que te emite un estado y otro”.

Consideró que su sistema está muy atrasado y eso no permite la correcta trazabilidad de los animales, porque no hay un mecanismo electrónico en línea, donde todos podamos tener acceso y saber en este momento, por ejemplo, cuántos ejemplares están en la UMA de Selva Teenek, y en qué situación: estancia definitiva o rehabilitación”, puntualizó.

¿Qué dice la ley?

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS), en sus artículos 79, 80 y 81, y su Reglamento en el artículo 83, establece que las liberaciones de fauna silvestre en hábitats naturales requieren contar con la autorización previa de la Semarnat mediante el trámite SEMARNAT-08-043.

Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y sus órganos desconcentrados, publicado el 14 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), es la encargada de emitir autorizaciones para la liberación de ejemplares de vida silvestre.

Reglamento Interior: “VI. Expedir, suspender, modificar, anular, nulificar o revocar, total o parcialmente, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, permisos, licencias, dictámenes, opiniones técnicas, registros, certificados y demás documentación en materia de sanidad y autorizaciones para la captura, colecta, acceso a recursos genéticos, investigación, aprovechamiento, posesión, manejo, reproducción, repoblación, importación, exportación, reexportación, liberación y traslado dentro del territorio nacional de ejemplares y derivados de la vida silvestre, especies y poblaciones en riesgo, incluidas las especies exóticas”.

LGVS: “Artículo 80. La Secretaría podrá autorizar la liberación de ejemplares de la vida silvestre al hábitat natural con fines de repoblación o de reintroducción, en el marco de proyectos que prevean:

a) Una evaluación previa de los ejemplares y del hábitat que muestre que sus características son viables para el proyecto.

b) Un plan de manejo que incluya acciones de seguimiento con los indicadores para valorar los efectos de la repoblación o reintroducción sobre los ejemplares liberados, otras especies asociadas y el hábitat, así como medidas para disminuir los factores que puedan afectar su sobrevivencia, en caso de ejemplares de especies en riesgo o de bajo potencial reproductivo.

c) En su caso, un control sanitario de los ejemplares a liberar”.

Reglamento de la LGVS: “Artículo 83. Se requiere autorización previa de la Secretaría para la liberación de ejemplares de vida silvestre, para lo cual la solicitud correspondiente deberá:

I. Señalar el objeto de la liberación: repoblación, reintroducción, traslocación o medidas de control, yII. Contener el listado de especies a liberar, identificadas por nombre común y nombre científico hasta el grado de subespecie, cantidad de ejemplares, edades, proporción de sexos y la relación de marcas a utilizar.

A la solicitud se anexará el proyecto a que se refieren los artículos 80 y 81 de la Ley”.