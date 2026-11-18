La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), hizo un llamado a la Profepa para que concluya la investigación que realiza en San Luis Potosí a Selva Teenek Ecopark por presuntas liberaciones de fauna silvestre sin sustento técnico-científico, monitoreo, seguimiento y, sobre todo, sin las autorizaciones correspondientes por parte de la Semarnat.

El Comité de Conservación e Investigación de la AZCARM, conformado por expertos en la materia, advirtió que las liberaciones y/o reintroducciones de ejemplares de vida silvestre sin autorizaciones y el cumplimiento de los protocolos técnicos y administrativos establecidos por la Semarnat, representan un riesgo para el bienestar de los animales, las poblaciones silvestres y el equilibrio de los ecosistemas.

Explicó que introducir animales fuera de su entorno o sin control altera las relaciones de depredación y modifica los procesos naturales del ecosistema, además de que los ejemplares liberados compiten por alimento, agua y refugio, provocando el desplazamiento de especies nativas.

Alertó que el cruce entre individuos de distintas regiones geográficas o criados bajo cuidado profesional con poblaciones silvestres debilita la diversidad genética y la capacidad de adaptación de las especies locales.

Asimismo, señaló que los animales que estuvieron en contacto con humanos y fauna doméstica pueden portar patógenos, virus o parásitos a los que la fauna silvestre no puede combatir.

La AZCARM dio a conocer que, desde el pasado 24 de agosto, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la que solicita determinar si las liberaciones de Selva Teenek Ecopark se realizan con autorizaciones, sustento técnico-científico y el seguimiento institucional que se requiere.

En su escrito, pidió además que se investigue si existe un programa de monitoreo y seguimiento posterior a la liberación, implementado de manera efectiva.

En caso de acreditarse alguna irregularidad, se determinen las responsabilidades administrativas, ambientales o de cualquier otra naturaleza que correspondan, de conformidad con la legislación aplicable”, indicó.

En respuesta, la autoridad ambiental emitió el oficio PFPA/5.3/10316, fechado el 9 de octubre, donde señala que dará seguimiento a esta denuncia a través de su Oficina de Representación en el estado de San Luis Potosí.

En sus redes sociales, Selva Teenek Ecopark difunde de manera cotidiana liberaciones de osos hormigueros, coyotes, tecolotes, coatíes, ocelotes, armadillos, pumas y muchos otros animales.

Transparencia

Por lo pronto, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), obtuvo a través del portal “Transparencia para el Pueblo”, la confirmación de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de que Selva Teenek Ecopark hace sus liberaciones de fauna silvestre sin las autorizaciones correspondientes.

Según la respuesta de Semarnat a la solicitud de información pública, Selva Teenek Ecopark ha realizado desde 2017 a la fecha, cientos de liberaciones de ejemplares de vida silvestre sin contar con autorizaciones y, por consiguiente, sin protocolos ni evaluaciones previas.

Se realizó una búsqueda exhaustiva de información en los archivos físicos y electrónicos que obran en los documentales de esta Unidad Administrativa.

Como resultado de dicha búsqueda, no se localizaron documentos, autorizaciones o permisos de liberación de ejemplares de vida silvestre emitidos por esta Dirección General a favor de la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), denominada Selva Teenek, con clave de registro SEMARNAT-ORG-0009-S.L.P./2017, durante el periodo revisado”, contestó la DGVS.

Sanciones

La AZCARM agregó que según la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), (Artículos 79, 80 y 81), y su Reglamento, (Artículo 83), las liberaciones de fauna silvestre en hábitats naturales en México requieren contar con la autorización previa de la Semarnat mediante el trámite SEMARNAT-08-043, ya sea para repoblación, reintroducción, traslocación o reubicación de ejemplares.

El Código Penal Federal establece que liberar fauna silvestre sin autorización se castiga con uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil días de Unidades de Medida y Actualización (UMA), entre 35 mil 193 pesos y hasta 351 mil 930 pesos.

Además, se consideran como agravantes que los animales silvestres involucrados se encuentren listados en la Norma Oficial Mexicana 059, es decir, que estén en "Peligro de Extinción", "Amenazados" o "Sujetos a Protección Especial", asimismo, que la afectación se registre en un Área Natural Protegida (ANP), sumándose hasta tres años más de prisión y mil días de multa adicionales.