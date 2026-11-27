Elementos de la Fiscalía General del Estado fueron atacados a balazos por un ladrón, quien resultó ser un exagente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se desempeñaba como elemento de la Unidad de Vialidad y Tránsito.

De acuerdo con las autoridades, un grupo de elementos de la Policía de Investigación, adscritos al área de Delitos Patrimoniales, se encontraban investigando un robo en el sector Montebello, cuando fueron atacados a balazos.

Los elementos reaccionaron y lograron repeler la agresión, iniciando una persecución a balazos en contra del atacante, quien viajaba a bordo de un vehículo particular.

El conductor se hizo perseguir por unos cuatro kilómetros, hasta llegar a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en el centro de la ciudad, donde solicitó ayuda para ser atendido, mostrando heridas en su cuerpo.

Los agentes lo ingresaron a las instalaciones de la benemérita institución, donde quedó internado en calidad de detenido. En ese lugar, se identificó como Misael “R”, de 33 años, exagente de la SSPyTM en Culiacán.

Las autoridades confirmaron que Misael trabajó en la Unidad de Vialidad y Tránsito, donde causó baja en 2023. Sin embargo, no dieron a conocer los motivos de su salida de la corporación.

La Fiscalía General del Estado informó que ninguno de sus elementos resultó lesionado en el ataque, y sólo una de sus unidades resultó dañada por las balas.

Después de lo ocurrido, otros agentes se trasladaron hasta las instalaciones de la Cruz Roja para comenzar las primeras diligencias y entrevistarse con el detenido.