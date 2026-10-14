Sheinbaum pide a CNDH investigar posible tortura contra manifestantes en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Rosario Piedra, investigue la posible tortura a la que fueron sometidos manifestantes detenidos en Guadalajara, Jalisco.

El domingo pasado, la policía de Guadalajara utilizó chorros de agua a presión y gases, presuntamente lacrimógenos, para dispersar a manifestantes que exigían agua limpia para la zona metropolitana de esa ciudad.

El lunes, la titular del Ejecutivo pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los hechos, en el que se señalaba la posibilidad de que se haya cometido el delito de tortura en contra de los detenidos.

“Ayer me preguntaron del tema de Jalisco, de la tortura. Terminando la mañanera le pedí a Rosa Icela que me enviara un informe. No puede permitirse lo que sucedió en Jalisco.

“Además del uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, enfatizó la presidenta desde Palacio Nacional.

El lunes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que se cometieron errores en el operativo policíaco, informó que todos los detenidos fueron liberados y que se abriría una investigación para determinar quiénes fueron los responsables del caso.

La presidenta insistió en que el delito de tortura es inadmisible en México y que un gobierno emanado de la lucha social como el que ella encabeza no puede permitir que se ejerza ese tipo de violencia contra la población.

“Tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién dio la orden? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? Que conteste el gobernador de Jalisco.

“Yo lo que estoy pidiendo a la CNDH, le pido que haga una investigación profunda de este caso y encuentre cómo se dieron las cosas, que entreviste a las víctimas, porque no puede haber tortura”, recalcó Sheinbaum.