Liberan a detenidos tras manifestación; Pablo Lemus reconoce errores y ordena investigar

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, mediante una publicación en sus redes sociales, reconoció públicamente los errores cometidos durante el operativo de la manifestación.

Además, dio a conocer que todas las personas detenidas recuperaron su libertad y solicito iniciar una investigación interna para aplicar las sanciones correspondientes.

“Antes que gobernador soy humano, en la vida se debe reconocer y corregir”, expresó el gobernador de Jalisco.

A su vez, explicó que revisó personalmente decenas de videos de la manifestación, tras lo cual reconoció que el operativo presentó graves deficiencias y que, en su momento más crítico, se salió de control.

Pablo Lemus señaló que nunca debió utilizarse agua ni gas contra las personas, ni menores de edad o personas mayores debieron quedar expuestos a la violencia

“Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto”, afirmó el mandatario, quien también reconoció: “Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”.

Lemus solicitó que la investigación interna debe ser acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. También, subrayó la necesidad de garantizar la reparación del daño y evitar que estos hechos se repitan.