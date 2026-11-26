Venezuela derogará una ley que inhabilita de por vida a opositores e impone penas de hasta 30 años de prisión por promover sanciones internacionales contra el país, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La anulación de la norma deriva de un nuevo acuerdo alcanzado entre el gobierno interino y la oposición en el marco de las negociaciones orientadas a convocar elecciones, con la mediación de Estados Unidos.

Alcances de la norma y alivio de sanciones

En vigor desde finales de 2024, la legislación fue impulsada tras la reelección del detenido Nicolás Maduro, en comicios cuestionados por la oposición y desconocidos por parte de la comunidad internacional. Contempla la muerte política de quienes, según el gobierno, impulsen sanciones económicas externas, además de condenas de 25 a 30 años de cárcel, confiscación de bienes y multas severas.

“Vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada”, dijo el parlamentario.

Jorge Rodríguez añadió que la ley respondió a un momento puntual del país, en medio de un escenario en el que Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros gobiernos han mantenido sanciones por violaciones graves a derechos humanos, deterioro democrático y corrupción, mientras Washington redujo parte de sus medidas tras capturar a Maduro y ponerlo a disposición de un tribunal por narcotráfico.

Diálogo, Ley contra el Odio y retornos opositores

Rodríguez atribuyó estos avances a la “diplomacia de paz” impulsada por su hermana, la mandataria interina Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo directrices de Washington y ha ofrecido celebrar elecciones libres y justas sin precisar una fecha, al cierre de esta semana de la cuarta ronda de negociaciones hacia una transición democrática.

En el diálogo con la oposición figura una reforma a la Ley contra el Odio —cuya derogación han reclamado ONG y fuerzas políticas al señalarla como mecanismo de persecución—, pero Jorge Rodríguez ratificó este jueves que no se contempla eliminarla, en tanto el sindicato de la prensa venezolana pidió que la revisión y garantías se extiendan a normas como esa por el riesgo para la disidencia y el activismo.

En el plano opositor, Edmundo González Urrutia —quien compitió como sustituto presidencial en 2024— anunció este jueves que volverá a Venezuela tras más de dos años de exilio en España, mientras María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ganadora de las primarias opositoras de 2023 e impedida legalmente en 2024, regresó el mes pasado del exilio y figura como aspirante principal ante eventuales elecciones, aun cuando no participa en las conversaciones sobre la transición.

Con información de AFP