Trump pide fusilar a quienes filtran información; ironiza supuesta falta de líderes en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que quienes filtran información deben ser fusilados y sostuvo que esa era una práctica del pasado. Lo dijo durante un acto de campaña republicana en Bullhead City, Arizona, en apoyo a los candidatos de su partido para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, a menos de tres semanas de los comicios.

“Hay que fusilar a los que filtran información. Hay que fusilarlos. Antes, fusilábamos a los que filtraban información”, dijo Trump ante los asistentes del acto en Arizona.

Bloomberg informó que el comentario se apartó del mensaje económico con el que el presidente busca respaldo para los republicanos.

Durante la misma jornada, el mandatario se refirió a una de sus seguidoras y aseguró que, si le preguntaran si estaría bien que él asesinara a alguien, ella respondería que sí.

Ironías sobre la falta de líderes en Irán

De acuerdo con un reporte de sus declaraciones, Trump también ironizó con la ausencia de la cúpula de mando de Irán tras las recientes operaciones militares. Aseguró que se eliminaron tantos niveles de liderazgo que ya nadie quiere ser presidente de la República Islámica.

El republicano bromeó con que Washington quizá llegó demasiado lejos, porque ya no sabe con quién negociar.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero, en la operación denominada Furia Épica. El 7 de abril, Washington y Teherán acordaron una tregua de dos semanas, según CBS News.

Trump vuelve a hablar de Elon Musk

El mandatario también habló del magnate Elon Musk, a quien describió como 80 por ciento supergenio y 20 por ciento alguien que tiene un pequeño problema. No precisó a qué problema se refería.

“Siempre se lo digo. Ahora, es un gran tipo igualmente”, agregó Trump.

Musk financió e hizo campaña por Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Cuando el republicano regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, incorporó al empresario a su administración.

El magnate tecnológico encabezó durante un par de meses el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), desde donde impulsó el desmantelamiento de agencias federales con el argumento de reducir el gasto público.

En mayo de 2025, Musk abandonó la Casa Blanca tras criticar públicamente el proyecto de ley de gastos de Trump, denominado “grande y hermoso”.

Desde principios de julio, Musk ha donado más de 276 millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, según informó el lunes The New York Times. El dato refleja el regreso del empresario al apoyo financiero del Partido Republicano tras su salida de la Casa Blanca.