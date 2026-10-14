Trump desea pronta recuperación al Papa León XIV tras su cirugía por un tumor canceroso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le deseó el miércoles una pronta recuperación al Papa León XIV, después de que el pontífice se sometiera en Roma a una cirugía para extirpar un tumor canceroso.

"Quiero ver que el Papa León se recupere", dijo Trump a periodistas luego de participar en un evento de campaña en Arizona. "Es algo muy serio, siempre que tienes cáncer, pero el pronóstico parece ser bueno".

Las palabras del mandatario llegaron un día después de que el Vaticano confirmara la operación y el diagnóstico. El Papa, de 71 años, había anunciado el domingo 11 de octubre que los médicos le detectaron un nódulo en el pulmón y que sería operado por recomendación de su médico.

La relación entre ambos ha sido tensa. En abril, Trump escribió en Truth Social que el Papa era débil ante el crimen y malo para la política exterior, luego de que León XIV criticara las deportaciones masivas y la guerra con Irán.

El pontífice respondió que no teme a la administración, según CBS News. Ese día Trump publicó y borró una imagen generada con inteligencia artificial que parecía representarlo como Jesús; dijo que lo mostraba como médico.

Operación y estado de salud del Papa

El Papa fue operado el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. Según el Vaticano, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica mínimamente invasiva asistida por video, en una intervención de unos 90 minutos, de acuerdo con CBS News.

El equipo de cirugía torácica lo encabezó el profesor Stefano Margaritora. Un examen de tejido durante la operación confirmó un adenocarcinoma pulmonar, informó El Tiempo.

El Vaticano calificó la cirugía de exitosa y sin complicaciones. Un comunicado firmado por Margaritora y por Luigi Carbone, médico personal del Papa, indicó el miércoles que la recuperación avanza según lo previsto.

Los análisis de sangre y la radiografía de tórax mostraron valores normales. El Papa hizo fisioterapia respiratoria, caminó por su habitación en el décimo piso del Gemelli y retomó una dieta normal, según America Magazine. El vocero vaticano Matteo Bruni informó que pasó una primera noche tranquila y que está de buen humor.

La Santa Sede estima una convalecencia de alrededor de una semana. Todavía no informó si el Papa necesitará tratamiento adicional: una fuente vaticana citada por El Tiempo dijo que se realizan más pruebas para saber si el cáncer se extendió.

El Vaticano canceló todas las audiencias hasta el 20 de octubre, y el cardenal Luis Antonio Tagle reemplazará al Papa en una misa. La gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre, sigue en pie por ahora, según Bruni.