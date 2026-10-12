Sismo de 6.1 grados sacude el sur de Panamá; reportan más de 400 réplicas tras terremoto

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este lunes el centro-sur de Panamá, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tres días después del terremoto de 7.7 grados que dejó al menos 27 personas heridas, cerca de 900 viviendas dañadas y cientos de habitantes sin hogar.

El nuevo movimiento telúrico se registró a las 18:20 horas locales y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al oeste de Río Grande, a unos 300 kilómetros de la capital panameña, frente a la isla de Coiba. El temblor también se percibió con menor intensidad en Ciudad de Panamá. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños relacionados con este nuevo sismo.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó de un movimiento de magnitud 6.4, localizado a 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la península de Azuero, una de las zonas afectadas por el terremoto del viernes. Las magnitudes y ubicaciones reportadas por ambas instituciones presentan diferencias.

La actividad sísmica continúa después del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el país el viernes. Mientras el domingo las autoridades y especialistas reportaban más de 200 réplicas, para este lunes el registro ya superaba las 400, de acuerdo con los datos difundidos sobre la evolución del fenómeno. Los movimientos también se han sentido en la vecina Costa Rica.

El terremoto del viernes provocó daños en viviendas e infraestructura de las provincias centrales de Panamá. Las autoridades reportaron afectaciones en cerca de 900 casas, aunque advirtieron que la cifra podría aumentar conforme avanzaran las evaluaciones en comunidades de difícil acceso.

El Gobierno panameño declaró el estado de emergencia nacional durante el fin de semana, una medida que permitirá destinar hasta 100 millones de dólares a labores de atención y recuperación, según el Ministerio de Economía, sin rebasar la meta de déficit fiscal de 3.5 por ciento del producto interno bruto prevista para 2026.

Autoridades activaron alertas de tsunami y realizaron evacuaciones preventivas tras el sismo de magnitud 7.6 registrado frente a las costas de Panamá. Especial

Además, al menos 14 puentes resultaron dañados en las provincias de Veraguas y Los Santos, por lo que el presidente José Raúl Mulino pidió acelerar las reparaciones de carreteras y estructuras para facilitar el traslado de ayuda a las comunidades afectadas.

Estados Unidos anunció una aportación de cinco millones de dólares y el envío de un equipo de 20 integrantes para colaborar en las operaciones de rescate y la evaluación de infraestructura. En tanto, las clases fueron suspendidas este lunes en todo el país, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá informó que la navegación no resultó afectada por el terremoto.

AFP

Las autoridades y los equipos de emergencia mantienen las evaluaciones y las labores de asistencia, especialmente en las comunidades que permanecen aisladas por los daños en caminos y puentes.