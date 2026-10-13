Pánico en pleno vuelo: una batería portátil se incendia y el avión se desvía | VIDEO

Un video grabado por un pasajero y difundido en redes sociales muestra un resplandor naranja y llamas sobre las filas de asientos, según Gulf News. Varias personas aparecen de pie en el pasillo e intentan sofocar el fuego con sus bolsos.

Según los primeros reportes, los pasajeros gritaron "¡Fuego!" mientras la tripulación de cabina corría a extinguir las llamas con extintores. Gulf News no identificó al pasajero que grabó las imágenes, y los medios consultados no verificaron el video.

IndiGo no confirmó que el origen fuera una batería portátil. La aerolínea informó que se detectó humo en un dispositivo electrónico personal de un cliente y que actuó "conforme a los protocolos de seguridad establecidos".

La tripulación de cabina respondió con rapidez y la situación quedó bajo control", señaló IndiGo en un comunicado.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi de Hyderabad. Según los reportes, la aerolínea dispuso otra aeronave para llevar a los pasajeros a Chennai y les ofreció refrigerios e información sobre el trayecto.

Lamentamos las molestias causadas a nuestros clientes por esta situación imprevista", añadió IndiGo.

Los reportes coinciden, además, en que todos los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos. Los medios consultados no precisaron cuántas personas viajaban a bordo.

La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) de India aclaró el 4 de enero de 2026 que los pasajeros no pueden usar baterías portátiles para cargar teléfonos u otros aparatos durante un vuelo, ni siquiera mediante los enchufes del asiento, por el riesgo de incendio de las baterías de litio, según la agencia IANS.

Un aviso anterior de la DGCA permite llevar estas baterías únicamente en el equipaje de mano, pero las prohíbe de forma estricta en los compartimentos superiores, porque allí los incendios son más difíciles de detectar y controlar, de acuerdo con IANS.

La DGCA también ordenó a las aerolíneas reforzar la capacitación de la tripulación para identificar señales de fuego e informar a los pasajeros sobre las reglas vigentes, según IANS.

Gulf News recomienda alertar de inmediato a la tripulación si un dispositivo se calienta, echa humo o se incendia.