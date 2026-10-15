Hutíes atacan con misiles el palacio presidencial de Yemen en Adén y dejan al menos cuatro muertos

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, lanzaron un letal ataque con misiles contra el palacio presidencial en la capital provisional del gobierno yemenita, mientras Riad acusó a Teherán de alentar una nueva escalada del conflicto.

La guerra civil de Yemen, en la que Arabia Saudita encabeza una coalición de apoyo al gobierno desde 2015, se reavivó en julio tras el colapso de una tregua de varios años y se convirtió en el último frente del conflicto en Oriente Medio.

Los hutíes proiraníes han tomado en las últimas semanas vastas zonas de Yemen a lo largo de la costa del mar Rojo, y una contraofensiva gubernamental con apoyo aéreo saudita no ha logrado hasta ahora revertir esos avances.

La ofensiva hutí del jueves alcanzó el complejo del palacio presidencial en Adén, donde desde 2015 tiene su sede el gobierno yemenita, anunció el ministro de Información, quien añadió que todos los miembros del gobierno están sanos y salvos.

Un ministro yemení declaró a la AFP bajo condición de anonimato que el primer ministro, Shaya Mohsen Zindani, se encontraba presente pero "no sufrió daño alguno". Según fuentes gubernamentales citadas por la AFP, el ataque causó al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos.

Tres misiles impactaron un puesto de mando del ejército yemení, y dos otro de la coalición, ambos dentro del complejo, declaró este ministro, quien precisó que entre las víctimas había yemenitas y sauditas.

Un periodista de la AFP vio humo y ambulancias dirigirse al lugar, cuyo acceso había sido bloqueado.

El gobierno, expulsado de la capital Saná por los hutíes en 2014, "continúa cumpliendo con sus funciones", afirmó Zindani en las redes sociales.

Según las fuerzas gubernamentales yemenitas, los hutíes también lanzaron "varios misiles balísticos" contra la ciudad de Marib, en manos del gobierno, ubicada en una región petrolera del centro del país.

Y la coalición dirigida por Riad anunció la interceptación de drones hutíes que apuntaban a la ciudad de Jamis Mushait, en el sur.

"Escalada alentada por Irán"

Arabia Saudita, objetivo desde principios de octubre de ataques hutíes casi diarios y de una magnitud inédita, señaló la responsabilidad de la República Islámica.

Pensamos que la escalada iniciada por los hutíes (...) está alentada por Irán", declaró el jueves a periodistas el viceministro saudita encargado de diplomacia, Rayed Krimly.

Teherán continúa "armando, entrenando y apoyando [a los hutíes], violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó.

En 2023, las dos potencias regionales rivales alcanzaron, bajo mediación de China, un acuerdo destinado a descongelar sus relaciones.

Aunque el reino mantiene un contacto "directo" con Irán, no se ha comunicado desde hace varias semanas con los hutíes, que rechazaron un encuentro propuesto en Mascate, sede del mediador omaní, precisó Krimly.

Arabia Saudita sufrió el sábado su ataque más mortífero en más de una década, cuando un bombardeo contra el aeropuerto internacional de Riad dejó 13 muertos y unos 300 heridos.

La coalición encabezada por Riad afirmó que el grupo ha atacado el aeropuerto de la capital saudita 20 veces durante este mes.

El portavoz de la coalición, Turki Al Malki, instó a los combatientes proiraníes a "cesar todas las operaciones terroristas contra civiles e instalaciones civiles".

También señaló, sin nombrar a ninguno, el papel de "actores regionales" que han permitido a los hutíes obtener "misiles balísticos, drones de ataque y drones suicidas, así como lanchas rápidas cargadas de explosivos".

Después del ataque del sábado, Riad se vio sacudida nuevamente el miércoles por explosiones.

El jueves, el aeropuerto de Riad permaneció cerrado y la coalición afirmó haber interceptado un misil en la región de Medina, ciudad santa del islam. Por la noche, declaró haber interceptado otro en el este del país.

Los hutíes insisten en que evitarán los ataques contra las ciudades santas de La Meca y Medina y niegan estar detrás de bombardeos contra esa zona.

En este tenso contexto, los Estados miembros de la UE anunciaron el aplazamiento de una cumbre prevista para el 24 de octubre en Riad con los países del Golfo. Otros eventos, incluidos tres partidos de fútbol programados para esta semana, también fueron aplazados.

En Yemen, pese a los ataques aéreos de Arabia Saudita, las fuerzas gubernamentales tienen dificultades para recuperar los territorios conquistados por los combatientes proiraníes, quienes, entre otras cosas, reforzaron su control sobre Taiz, la tercera ciudad del país.

El Programa Mundial de Alimentos advirtió el miércoles que los combates impidieron que la organización atendiera a unas 800 mil personas.

"Los hospitales y centros de salud están desbordados", alertó por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja, mencionando un aumento "sin precedentes" de heridos de guerra.