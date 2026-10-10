Hombre ingresa al recinto de un tigre en zoológico de Inglaterra y es atacado | VIDEO

Un hombre murió este sábado tras ser atacado por un tigre al entrar en su recinto del Yorkshire Wildlife Park, cerca de la ciudad de Doncaster, en el norte de Inglaterra, informó la policía de South Yorkshire. El parque fue evacuado y permanecerá cerrado el domingo.

Las autoridades no han identificado a la víctima. Según la policía, su familia fue notificada y recibe apoyo de agentes especializados. Cómo ocurrió el ataque en el zoológico

La policía indicó que recibió el aviso alrededor de las 13:30 horas (12:30 GMT) sobre un hombre que había entrado al recinto del felino. Según el Daily Mail, el servicio de ambulancias de Yorkshire recibió la llamada a las 13:33, dos minutos antes del reporte policial.

El servicio de emergencias envió dos ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y un médico.

El tigre atacó al hombre y le causó heridas graves", señaló la policía de South Yorkshire en un comunicado.

El tigre de Amur es una subespecie en peligro de extinción con unos 500 ejemplares en libertad. Especial.

Pese a la intervención del personal médico, el hombre no sobrevivió.

"Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, fue declarado muerto en el lugar", añadió la policía.

Los visitantes fueron evacuados y la policía descartó que existiera un riesgo para el público fuera del recinto. El animal permaneció dentro de la instalación y no sufrió heridas.

El tigre resultó ileso y permaneció en el recinto después del incidente, y no existe un riesgo más amplio para el público", precisó la fuerza policial. Qué se sabe del tigre y el parque

Los reportes señalan que el animal involucrado habría sido Altai, uno de los dos tigres de Amur del parque, aunque las autoridades no lo han confirmado. El otro ejemplar es la hembra Tschuna. Altai llegó al lugar en marzo de 2025.

El recinto fue cubierto con lonas negras para impedir la visibilidad desde el paseo de visitantes. Algunos testigos dijeron haber escuchado hasta cinco detonaciones, mientras que otras versiones indicaron que se habrían disparado recipientes de gas para que el felino regresara a su sector. Las autoridades no han confirmado esos relatos.

"Parece que alguien saltó al recinto. La gente dice que escuchó un disparo y que alguien saltó o cayó dentro", relató a The Star la visitante Tia Hanson, quien se encontraba cerca de la salida cuando cerraron el paso.

El Yorkshire Wildlife Park confirmó que se produjo un "incidente grave" en su recinto de tigres y que activó de inmediato sus protocolos de respuesta ante emergencias.

El parque aseguró que trabaja con las autoridades para establecer "exactamente qué ocurrió" y sostuvo que la seguridad y el bienestar de visitantes, trabajadores y animales son su prioridad.

Después, el centro expresó que estaba "profundamente entristecido" y transmitió sus condolencias a la familia y los allegados del fallecido.

El parque abrió en 2009. Su atracción Land of the Tigers (Tierra de los Tigres) funciona desde 2011 y tiene una pasarela elevada de 300 metros desde la que los visitantes observan a los tigres de Amur. El recinto incluye zonas boscosas, praderas y una piscina con cascada.

El tigre de Amur está en peligro de extinción y se calcula que quedan unos 500 ejemplares en estado salvaje.