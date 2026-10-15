Elon Musk presenta su auto volador, el nuevo Tesla Roadster | VIDEO

El nuevo Tesla Roadster sorprendió durante su presentación al elevarse y permanecer suspendido por unos segundos durante una serie de maniobras, en una demostración encabezada por Elon Musk en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX, en McGregor, cerca de Waco, Texas.

La segunda generación del deportivo eléctrico se presentó este jueves en un evento transmitido en directo por X, que reunió a más de 200 mil personas. Allí, Musk anunció que el vehículo entrará en producción en 2028.

Musk inició el evento señalando que la presencia de público era importante para demostrar que las imágenes del vehículo no habían sido generadas con inteligencia artificial.

Van a ver cosas locas esta noche. Necesitamos un público para probar que no es IA. Así que ustedes pueden decirle a la gente que lo vieron con sus propios ojos. Porque lo que van a ver con sus ojos, no van a creerlo”, aseguró Musk.

El nuevo Tesla Roadster se elevó y permaneció suspendido por unos segundos durante su presentación. Especial.

El Roadster que se eleva, gira y aterriza

El Roadster subió por una rampa curva hasta quedar con las ruedas hacia arriba y permaneció así unos segundos antes de descender. Después saltó y aterrizó de forma segura, frenando su caída con propulsores.

En otro intento, el automóvil giró en el aire y aterrizó sobre sus cuatro ruedas.

La demostración incluyó también un salto sobre una fila de vehículos Tesla, entre ellos el camión Semi. El deportivo dio una vuelta completa en el aire antes de volver a la pista, con el robot humanoide Optimus en el asiento del conductor.

“Acaban de presenciar la historia. Los coches voladores ahora son reales”, afirmó el multimillonario.

Además de las acrobacias, Tesla mostró la aceleración del vehículo. En una prueba transmitida en vivo, el Roadster pasó de cero a 96 kilómetros por hora (60 millas) en 0.81 segundos, una marca que Musk aseguró que la empresa espera superar.

En 2008, Roadster tenía una sola misión: demostrar que un coche eléctrico podía ser rápido, sexy y digno de desear. Hoy, Roadster presenta un nuevo momento en la historia: lo mejor de los últimos coches conducidos por humanos”, publicó Tesla.

Musk advirtió durante las pruebas que el deportivo no está necesariamente optimizado para la seguridad.

Las maniobras no significan que el vehículo pueda volar de manera convencional como un automóvil volador. Es poco probable que Tesla venda al público una versión voladora, por desafíos que van del costo y la seguridad a la regulación.

Un Roadster para reanimar las ventas de Tesla

El nuevo modelo llega con años de retraso. Tesla anunció el vehículo por primera vez en 2017, y el Roadster original, su primer producto, salió en 2008 y dejó de producirse en 2012.

El momento es relevante para la empresa. El negocio automotor de Tesla acumula dos años consecutivos de caídas en las ventas y recibe críticas por una gama de productos estancada, aunque los vehículos eléctricos todavía representan la mayor parte de sus ingresos y ganancias.

El Roadster se sumará a una oferta limitada que incluye el Model 3, el Model Y y el Cybertruck, cuyas ventas han sido débiles.

Andrew Rocco, estratega bursátil de Zacks Investment Research, dijo que el precio elevado y un mercado potencial reducido implican que el vehículo hará poco para cambiar las perspectivas de ventas.

Va a ser un producto emocionante. Probablemente generará mucha expectativa, pero no creo que vaya a cambiar significativamente las cosas. A Musk le encanta generar expectativa en torno a la marca”, dijo Rocco.

El evento mostró la creciente convergencia entre Tesla y SpaceX. Tesla lleva años sugiriendo que el Roadster podría incluir un paquete opcional de SpaceX, y Musk destacó recientemente Terafab, un proyecto conjunto para construir una planta de semiconductores.

“Se está llegando al punto en que Musk puede argumentar que las empresas colaboran tan estrechamente que simplemente tiene sentido fusionarlas”, afirmó Garrett Nelson, analista sénior de CFRA.