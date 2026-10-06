Colonos israelíes atacan a un fotoperiodista en Cisjordania; violencia en la zona se recrudece 

Colonos israelíes golpearon el martes a un fotógrafo de la AFP y dispararon hacia él y un compañero mientras cubrían la violencia contra agricultores palestinos en Cisjordania.

Jaafar Ashtiyeh, fotógrafo veterano en el territorio palestino de 58 años, sufrió contusiones en la cabeza y el torso, y fue trasladado a un hospital, según testigos, familiares y periodistas.

Ashtiyeh y otro fotógrafo de la AFP, John Wessels, se encontraban cerca de la localidad de Aqraba cuando observaron como un soldado israelí detenía a un hombre mientras palestinos de la zona recogían aceitunas.

Un quad se dirigió entonces hacia los fotógrafos, que se encontraban en lo alto de una colina. Un hombre que viajaba en el vehículo abrió fuego, haciendo que uno de los palestinos cayera al suelo. También fue hospitalizado con una herida de bala en el pie, según la Media Luna Roja Palestina.

Al menos otras seis personas se dirigieron entonces hacia los periodistas de la AFP disparando sus armas. Cuando Ashtiyeh intentaba entrar en un vehículo, dos hombres se abalanzaron sobre él y lo golpearon repetidamente con las armas.

"Podía oír sus gritos", declaró Wessels, que también fue amenazado a punta de pistola.

Ashtiyeh, que es palestino, está consciente y bajo supervisión en un hospital de Nablus.

Los agresores se llevaron su equipo fotográfico, explicó Wessels.

A 500 metros del incidente se encontraban al menos una docena de soldados isrealíes completamente armados, según Wessels.

El hombre que disparó primero llevaba una camisa blanca larga, así como un pantalón de faena militar y botas, prendas que suelen usar los soldados, dijo Wessels.

La AFP se ha puesto en contacto con el Ejército israelí para recabar sus comentarios.

Condena

"Condenamos firmemente otro grave ataque contra periodistas que intentan informar sobre los acontecimientos en Cisjordania y exigimos una investigación exhaustiva. Es inaceptable que periodistas puedan ser golpeados y robados por colonos armados delante de las fuerzas de seguridad israelíes, que no hicieron ningún intento por intervenir", declaró Phil Chetwynd, director de Información de la AFP.

La Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en Israel y en los territorios palestinos se declaró "profundamente preocupada".

Las autoridades israelíes deben investigar para determinar por qué los soldados presentes en la zona no intervinieron".

"Este ataque constituye un intento flagrante de intimidar a la prensa y de obstaculizar la cobertura precisa de la situación en Cisjordania", añadió la asociación.

Reporteros Sin Fronteras condenó a su vez el ataque "en los términos más enérgicos".

"Los ataques de colonos israelíes contra periodistas, cometidos con total impunidad, son cada vez más frecuentes en Cisjordania", declaró RSF.

Israel ha detenido a 19 periodistas en Cisjordania, incluido un colaborador de la AFP, en los tres años transcurridos desde el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás, según Reporteros Sin Fronteras, con sede en París.

Ashtiyeh fue agredido casi exactamente un año antes, durante la cosecha de olivas, por colonos que le lanzaron piedras y luego incendiaron su coche.

La violencia se ha recrudecido en los últimos meses en Cisjordania con ataques de colonos israelíes contra palestinos.

También se han producido ataques contra israelíes, como el mes pasado, cuando un palestino mató a tiros a un colono.

Colonos israelíes extremistas se han apoderado de olivares de palestinos, árboles considerados un símbolo cultural.

Unos 500.000 colonos israelíes viven en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, junto a tres millones de palestinos. Los asentamientos en territorios ocupados son ilegales según el derecho internacional.