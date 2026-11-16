El caso Lindsay Clancy, que ha conmocionado a todo Estados Unidos y ha abierto un profundo debate sobre la salud mental materna, tomará un nuevo rumbo. Tras la anulación del primer proceso legal, un juez determinó la fecha para un nuevo juicio.

La mujer de 36 años, acusada de estrangular a sus tres hijos menores en su casa de Massachusetts en enero de 2023, volverá a enfrentarse a los tribunales.

En septiembre, el primer proceso penal contra Clancy fue declarado nulo. Un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres no logró alcanzar la unanimidad requerida por la justicia estadunidense para emitir un veredicto.

Este primer juicio fue exhaustivo y emocionalmente devastador:

Contó con más de 80 testigos .

Presentó varios días de testimonios calificados como perturbadores.

Finalizó sin un consenso, lo que llevó al juez William Sullivan a programar un nuevo juicio.

La defensa de la exenfermera, liderada por el abogado Kevin Reddington, había solicitado previamente un veredicto absolutorio para cerrar el mediático caso. Sin embargo, tras varias audiencias con posturas enfrentadas, el juez rechazó la petición.

Psicosis posparto vs. Planificación

Durante el primer juicio, Lindsay Clancy reconoció haber estrangulado a sus hijos: Cora de 5 años, Dawson de 3 años y su bebé Callan de 8 meses. Tras cometer los homicidios, la mujer intentó suicidarse cortándose el cuello y las muñecas, y saltando desde la ventana de un segundo piso, lo que la dejó paralizada de la cintura para abajo.

El caso enfrenta dos posturas legales y médicas completamente opuestas:

El argumento de la defensa

Clancy se declaró no culpable por demencia. Afirmó haber escuchado una voz que le ordenaba cometer el crimen. Sus abogados atribuyen este trágico episodio a la psicosis posparto. Según expertos médicos, este grave trastorno afecta a entre una y dos mujeres por cada mil nacimientos.

La postura de la fiscalía

Los fiscales, por su parte, rechazan rotundamente la teoría de la desconexión de la realidad. Sostienen que la madre planificó cuidadosamente los asesinatos y que, en todo momento, comprendía las consecuencias de sus actos.H2:

Fechas clave del nuevo juicio contra Clancy

El sistema judicial de Massachusetts estableció un nuevo calendario para retomar el caso:

30 de diciembre: Clancy deberá comparecer ante el tribunal para una audiencia de seguimiento.

29 de marzo: Fecha oficial fijada para el inicio de la selección del nuevo jurado y apertura del segundo juicio.

El desenlace de esta tragedia familiar seguirá captando la atención de la opinión pública, mientras el debate sobre la responsabilidad penal y la salud mental materna continúa vigente en Estados Unidos.

Con información de AFP