El cepillo de dientes eléctrico barato que rinde como uno más caro según Profeco

Cambiar el cepillo manual por uno eléctrico se ha vuelto una decisión casi automática en miles de hogares mexicanos: promete una limpieza más profunda y una rutina más cómoda, pero también multiplica el gasto por diez o incluso veinte veces frente a la opción tradicional.

La pregunta que pocos se detienen a resolver es si ese salto de precio corresponde a un salto real en durabilidad y desempeño, o si el aparato más caro del aparador termina rindiendo igual —o peor— que uno de entrada.

Un laboratorio oficial decidió meter diez de estos dispositivos a prueba, desarmándolos, cargándolos una y otra vez y midiendo cuánto resisten las cerdas antes de deformarse. Las diferencias de precio entre los modelos evaluados llegaron a superar los mil pesos, pero el desempeño no siempre siguió ese mismo orden.

El modelo de 388 pesos que resistió lo mismo que uno de más de mil

El encargado de esta comparación fue, una vez más, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que publicó sus hallazgos en la Revista del Consumidor de febrero de 2026 tras evaluar, entre el 6 de octubre de 2025 y el 13 de enero de 2026, diez modelos de cepillos dentales eléctricos de dos marcas: Oral-B y Philips | Colgate.

Las pruebas midieron acabados, peso y longitud, resistencia al tallado del mango, duración de batería medida en ciclos de cepillado por carga, retención de las cerdas y del cabezal, y calentamiento del equipo durante su uso.

Todos los modelos obtuvieron calificación "Excelente" en acabados, resistencia de cerdas y calentamiento, lo que redujo la decisión de compra a un solo factor: cuánto dura la carga. Ahí destacó el Oral-B Pro Clean (3750), con 89 ciclos de cepillado por carga y un precio de apenas $388, el más bajo de toda la muestra.

Ese resultado lo deja prácticamente a la par del Philips | Colgate Sonic Pro 50, el de mayor autonomía con 123 ciclos, pero que cuesta $1,550 pesos, cuatro veces más que el modelo de Oral-B.

El contraste más llamativo, sin embargo, apareció dentro de la misma marca ganadora: dos cepillos de Oral-B pensados para niños —el Marvel Spiderman (3710) y el Pro Series 1 Vitality— calificaron "Excelente" en todos los rubros de materiales, pero apenas alcanzaron entre 11 y 14 ciclos de uso por carga, muy por debajo del resto, pese a costar $959 y $799 respectivamente. Es decir, pagar más por un cepillo de la misma marca no garantizó mayor autonomía.

Profeco también documentó garantías e instructivos incompletos en varios de los modelos analizados, un punto que recomienda revisar antes de comprar, además de la relación costo-autonomía de cada equipo.

El hallazgo central del estudio es claro: el cepillo más caro del estante no necesariamente ofrece más usos entre una carga y otra, y el que resultó más accesible terminó entre los de mejor desempeño general de toda la prueba.