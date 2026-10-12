¿Por qué el número 13 es de mala suerte? El origen de la superstición más famosa del mundo

¿Cuál es el origen de la superstición que rodea al número 13? Relacionarlo con la “mala suerte” es parte del mito más famoso del mundo; ya sea del viernes 13, martes 13, los pisos 13 o más. Este número despierta un recelo instintivo, una incomodidad silenciosa que trasciende fronteras, idiomas y épocas.

Entre todas las cifras que componen nuestro sistema matemático, el número 13 ha moldeado arquitecturas, modificado calendarios y condicionado decisiones financieras a escala global.

Desde hoteles de lujo que omiten un nivel entero en sus ascensores hasta aerolíneas que evitan nombrar una de sus filas de asientos, la sombra del trece se extiende con sorprendente firmeza sobre una sociedad que presume de ser hiperracional y científica.

¿Cómo fue que una simple combinación de dígitos se convirtió en el símbolo universal del infortunio?

Superstición del número 13 Canva

Raíces históricas sobre por qué el número 13 es de mala suerte

El número 13 como representación del caos

En el mundo antiguo, las matemáticas eran un lenguaje místico mediante el cual los sabios intentaban descifrar el orden del cosmos. En este esquema, el número doce representaba la plenitud, la armonía perfecta y la totalidad estructurada.

Gracias a su composición, el 12 posee una divisibilidad excepcionalmente limpia y práctica para la vida cotidiana. Se puede dividir exactamente entre uno, dos, tres, cuatro y seis. Esta maleabilidad permitió a las civilizaciones mesopotámicas y sumerias organizar sus conceptos fundamentales de espacio y tiempo alrededor de la docena: el calendario, el tiempo, el zodiaco y el panteón clásico.

Sin embargo, el número 13 representa el caos matemático al ser primo: terco, indivisible (salvo por sí mismo y por la unidad) y asimétrico.

Raíces mitológicas del 13

En las sagas de la mitología nórdica se relata una historia ambientada en el majestuoso salón del Valhalla. El gran dios Odín organizó una cena en honor a su hijo Baldur, la deidad más amada del panteón, asociada con la luz, la belleza y la inocencia.

Al banquete fueron invitadas doce deidades de gran relevancia, alcanzando un número armónico de asistentes. Sin embargo, Loki, el dios del engaño y la discordia, molesto por no haber sido invitado, decidió colarse en la celebración como el comensal número trece.

Haciendo uso de su astucia, Loki manipuló a Höðr, el hermano ciego de Baldur, para que le disparase a este un dardo elaborado con muérdago, la única sustancia en la creación capaz de herirlo.

Baldur falleció al instante, sumiendo al mundo en la penumbra y desencadenando la serie de eventos que culminarían en el Ragnarök, el fin del mundo nórdico. Desde entonces, germinó la creencia europea de que reunir a trece personas a la mesa era un presagio de fatalidad.

¿Por qué el número 13 es de mala suerte? Canva

La Última Cena

Durante la celebración de la Pascua, Jesucristo se reunió con sus doce discípulos para compartir la Última Cena antes de su arresto y posterior crucifixión. El grupo sumaba exactamente trece integrantes alrededor de la mesa.

Aparentemente, el comensal número trece era Judas Iscariote, el apóstol que traicionaría a su maestro por treinta monedas de plata.

La posterior muerte prematura de Cristo fortaleció la superstición medieval de que sentar a trece individuos a comer provocaría la muerte de alguno de los presentes antes de que transcurriera un año.

Martes y viernes 13

En España y Latinoamérica, el día asociado con la mala suerte es el martes 13, reflejado en el famoso refrán popular: "En martes 13 no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes".

Esta combinación tiene dos teorías: el término "martes" proviene del latín Martis dies, el día dedicado a Marte, el dios romano de la guerra. Esta deidad encarnaba la violencia, la destrucción, la sangre y el conflicto.

Mientras que en la memoria histórica de Europa oriental y el Mediterráneo, el martes 29 de mayo de 1453, la ciudad de Constantinopla cayó ante el Imperio Otomano, un acontecimiento que conmovió a la cristiandad y consolidó al martes como un día marcado por el colapso y la derrota.

Por otro lado, en los países de habla inglesa y en gran parte de Europa central, el viernes 13 es considerado el día de fatalidad. Esto proviene de la tradición cristiana, ya que la crucifixión de Jesucristo tuvo lugar un Viernes Santo.

Además, la literatura medieval solía señalar al viernes como el día en que Eva tentó a Adán con el fruto prohibido o cuando se inició el Gran Diluvio Universal.

El episodio histórico decisivo para esta fecha ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307. En esa madrugada, el rey Felipe IV de Francia, endeudado con la poderosa Orden de los Caballeros Templarios, emitió órdenes secretas para arrestar simultáneamente a sus miembros en todo el reino.

Los templarios fueron torturados, despojados de sus bienes y posteriormente quemados en la hoguera bajo acusaciones de herejía. Este golpe popularizó la fecha como un hito trágico en la memoria europea.

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¿Cómo se llama la fobia al número 13?

El impacto del miedo al número trece es tan pronunciado que la psicología moderna le ha dado un término clínico específico: triscaidecafobia.

La palabra proviene del griego antiguo: tris (tres), kaideka (diez) y phobos (miedo o aversión). Definida formalmente a principios del siglo XX, la triscaidecafobia abarca desde una leve incomodidad o preferencia por evitar la cifra hasta cuadros severos de ansiedad, ataques de pánico y comportamientos obsesivo-compulsivos al enfrentarse al número.

Existe también una variante aún más especializada denominada paraskevidekatriafobia, que se refiere concretamente al pavor desmedido hacia los viernes 13.

El miedo al número 13 no es más que un espejo de nuestro propio deseo de buscar orden en un mundo impredecible. Atribuirle la mala suerte nos otorga una ilusión de control; sin embargo, al entender su historia, descubrimos que el trece es únicamente una cifra que aguarda la interpretación que decidamos otorgarle.