Esta fue la primera tienda de Miniso fuera de Asia y está en México  

Miniso se ha convertido en una de las tiendas minoristas más populares en México, gracias a sus peluches, productos de belleza, artículos de tecnología y accesorios que conquistan a consumidores de distintas edades. Pero ¿sabías que México ocupa un lugar especial en la historia de esta marca? Fue el primer mercado al que llegó fuera de Asia, un paso que marcó el inicio de su expansión internacional.

A una década de su llegada al país, la cadena ha fortalecido su presencia con cientos de sucursales y una oferta de productos que se renueva constantemente. Pero ¿cómo comenzó esta historia y cuál fue la primera tienda que abrió sus puertas en territorio mexicano? Aquí te contamos los detalles.

¿Cuándo llegó Miniso a México?

Su historia comenzó en 2013 en Guangzhou, China, bajo la dirección de su fundador, el empresario Ye Guofu. Su llegada a México fue posible gracias a la visión de Eduardo Tishman, Ricardo Tishman y Enrique Smolensky, quienes apostaron por traer la marca al país.

Como parte de un evento organizado por la marca para celebrar su décimo aniversario en México, Eduardo Tishman, CEO de Miniso México, recordó que todo comenzó en febrero de 2016, durante un viaje a China. Mientras recorría una calle de Shanghái, similar a la calle Madero de la Ciudad de México, encontró una tienda llena de personas.

Los precios, la calidad y el diseño de los productos llamaron su atención, por lo que comenzó a imaginar la posibilidad de llevar ese concepto a México. Después de compartir la idea con Enrique Smolensky y mantener varias conversaciones con los directivos de la marca, lograron una respuesta favorable para hacer realidad el proyecto.

Así, el 3 de diciembre de 2016, Miniso abrió su primera tienda en México, ubicadas en Galerías Coapa y Multiplaza Aragón, esta a finales de ese año

“Por fin el 3 de diciembre del 2016, hace 10 años y por lo cual estamos acá, abrimos las primeras dos tiendas en Multiplaza Aragón y Galerías Coapa”, recordó Eduardo Tishman.

Eduardo Tishman, CEO de Miniso México. Foto: Excélsior

México fue el primer mercado de Miniso fuera de Asia

Aunque hoy la marca tiene presencia en diferentes regiones del mundo, México fue el punto de partida de su expansión fuera de Asia. La respuesta de los consumidores abrió la puerta para que la empresa continuara creciendo y llegara a nuevos mercados.

Este paso convirtió al país en una pieza importante de la historia internacional de Miniso, pues la experiencia mexicana sirvió como referencia para llevar su propuesta comercial a otros territorios.

“México fue el primer mercado que abrió la marca fuera de Asia. Fue la primera extensión, digamos, de la marca hacia mercados lejanos fuera de Asia y la respuesta fue increíble y un parteaguas para seguir expandiéndose en América Latina, Estados Unidos y Canadá y Europa”, contó Arturo Tishman, VP de Miniso México.

Arturo Tishman, VP de Miniso México. Foto: Excélsior

¿Cuántas tiendas Miniso hay en México?

Desde su llegada en 2016, la cadena ha experimentado un crecimiento que le ha permitido tener presencia en todos los estados de la República Mexicana, la marca cuenta con 230 sucursales en el país.

Entre sus establecimientos destacados se encuentra la tienda de Parque Delta, que tiene una relevancia especial dentro de la operación global de la compañía.

Un crecimiento que refleja la aceptación que ha tenido el concepto de Miniso entre los consumidores mexicanos, quienes encuentran en sus sucursales una amplia variedad de artículos para regalar, decorar, entretenerse o incorporar a su vida cotidiana.

¿Qué productos vende Miniso?

Uno de los atractivos de Miniso es la diversidad de productos que ofrece. En sus tiendas es posible encontrar peluches, juguetes, accesorios de moda, artículos de tecnología y productos de belleza, entre otras opciones.

Sin embargo, hay artículos que se han convertido en parte de la identidad de la marca, especialmente los peluches, que han conquistado a sus clientes mediante diseños propios y colaboraciones con distintas licencias.

“Los peluches no eran una novedad, pero fue algo que se relacionó mucho con la marca, entonces esa pregunta sin mencionar a los peluches no sería una respuesta correcta. Hemos tenido muchos peluches; la gente los adora de licencias propias y de todas las que tenemos, productos de belleza, mascarillas, producto de moda. A veces también los termos tienen muy buena respuesta”, resaltá Arturo Tishman.

Además de los peluches, los productos de belleza, las mascarillas, los accesorios de moda y los termos forman parte de los artículos que han logrado conectar con el público.

Esta variedad permite que los visitantes encuentren opciones para diferentes gustos y presupuestos, desde pequeños regalos hasta productos de uso diario.

La estrategia de Miniso para crear experiencias de compra

Lejos de la variedad de artículos, una de las filosofías de Miniso consiste en ofrecer una experiencia de compra que despierte la curiosidad de sus clientes. La idea es que cada visita permita encontrar algo diferente, relacionado con sus gustos, intereses y emociones.

Para lograrlo, la marca apuesta por renovar constantemente su catálogo, de modo que los consumidores tengan motivos para regresar y explorar sus novedades.

“La promesa que siempre le hemos hecho a nuestros clientes es que siempre van a encontrar cosas nuevas. Cambiamos más o menos como 500 productos cada mes. Esa promesa de que va a ir a la tienda y vas a encontrar cosas que no sabías que necesitabas es una propuesta de valor que vamos a seguro cumpliendo y que queremos seguir cumpliendo, y es un reto muy grande poderlo seguir cumpliendo después de estos 10 años”, dice VP de Miniso México.

De esta manera, Miniso busca mantener el interés de sus visitantes con nuevos productos y propuestas que cambian a lo largo del año.

La historia de la marca en México demuestra que una idea que comenzó durante un viaje a China terminó por abrir las puertas de su expansión internacional. Así, el país no solo se convirtió en uno de sus mercados importantes, sino también en el lugar donde comenzó su camino fuera de Asia.