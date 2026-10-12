La Llorona llegará GRATIS a CDMX con 14 funciones; estas son las sedes

La temporada de Día de Muertos traerá una nueva interpretación de una de las leyendas más famosas de México. La Llorona llegará a la Ciudad de México con 14 funciones gratuitas del 16 de octubre al 8 de noviembre, como parte de una propuesta teatral que recorrerá 10 espacios de la capital.

La obra fue escrita por Luis Huitrón y estará bajo la dirección de Angélica Rogel. A través de títeres, teatro de sombras y elementos de misterio, el montaje propone explorar los orígenes de esta historia y ofrecer una perspectiva distinta sobre el destino de su protagonista.

Las presentaciones se realizarán en recintos de alcaldías como Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Iztacalco y Venustiano Carranza. Todas serán de entrada libre, aunque el acceso dependerá de la capacidad de cada sede, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Foto: teatroscdmx

¿Cuándo y dónde ver gratis La Llorona en CDMX?

El recorrido teatral comenzará el viernes 16 de octubre en el Teatro del Pueblo, ubicado en el Centro Histórico. Posteriormente, la puesta en escena llegará a distintas Utopías y espacios públicos, con funciones programadas hasta el 8 de noviembre.

Uno de los atractivos de esta temporada es que el público podrá acercarse a la leyenda desde una propuesta escénica que combina narración, figuras y juegos de luces y sombras.

¿Qué historia contará esta nueva versión de La Llorona?

A diferencia de la narración popular que presenta a una mujer condenada a buscar eternamente a sus hijos, esta puesta en escena plantea una lectura diferente del relato.

La historia sigue a Xóchitl y a su abuela, quienes, a través de una ofrenda, se adentran en el pasado de Tenochtitlán para descubrir otras posibilidades sobre el origen de La Llorona.

El montaje utiliza recursos como los títeres y el teatro de sombras para construir una atmósfera de misterio y acercar al público a una historia vinculada con la memoria de los pueblos originarios.

La propuesta parte de una idea central: las leyendas pueden transformarse cuando nuevas generaciones las cuentan desde otras perspectivas. Por ello, la obra invita a cuestionar si el destino de La Llorona necesariamente debe terminar como lo relata la versión más conocida.

Foto: Instagram teatroscdmx

¿Qué funciones habrá en el Teatro del Pueblo?

El Teatro del Pueblo será una de las primeras sedes de la temporada. El recinto se encuentra en República de Venezuela 72, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y forma parte del conjunto arquitectónico del Mercado Abelardo L. Rodríguez.

Las presentaciones en este espacio están programadas para el viernes 16 y el jueves 22 de octubre, ambas a las 16:00 horas.

Además de albergar la puesta en escena, el inmueble destaca por su historia y por los murales que forman parte de su patrimonio artístico y arquitectónico.

¿Cuál es el calendario de funciones gratuitas de La Llorona?

Estas son las fechas, los horarios y las sedes anunciadas para disfrutar de la obra durante octubre y noviembre:

Viernes 16 de octubre, 16:00 horas: Teatro del Pueblo, República de Venezuela 72, Centro Histórico.

Teatro del Pueblo, República de Venezuela 72, Centro Histórico. Sábado 17 de octubre, 17:00 horas: Utopía Centli Topilejo, Gaviota 72, San Miguel Topilejo, Tlalpan.

Jueves 22 de octubre, 16:00 horas: Teatro del Pueblo, República de Venezuela 72, Centro Histórico.

Viernes 23 de octubre, 17:00 horas: Utopía Teotongo, Doctor Fernando Villegas, manzana 72, San Miguel Teotongo, Iztapalapa.

Sábado 24 de octubre, 17:00 horas: Utopía La Heroica, avenida Ingeniero Eduardo Molina, colonia 20 de Noviembre, Venustiano Carranza.

Jueves 29 de octubre, 18:30 horas: Utopía Meyehualco, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

Sábado 31 de octubre, 11:00 y 14:00 horas: Utopía Papalotl, Datsun Tercer Retorno, Reforma Económica 52, Reforma Política, Iztapalapa.

Sábado 31 de octubre, 18:00 horas: Utopía Elena Poniatowska Amor, avenida Miguel Hidalgo 128, San Lucas, Coyoacán.

Domingo 1 de noviembre, 11:00 horas: Utopía Mixiuhca, Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco.

Sábado 7 de noviembre, 14:00 y 16:00 horas: Barco Utopía, Parque Lineal Periférico Oriente, esquina con avenida Luis Méndez y Eje 6 Sur, Iztapalapa.

Domingo 8 de noviembre, 14:00 y 16:00 horas: Utopía Libertad, Río Nilo, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

Imagen generada con IA

Importante: todas las funciones serán gratuitas, pero tendrán cupo limitado. Se recomienda acudir con tiempo para tener oportunidad de ingresar.

Con su temporada en la capital, la obra propone acercarse a La Llorona desde el teatro y la tradición, en una alternativa cultural gratuita para disfrutar durante las celebraciones de Día de Muertos.