Caldo tlalpeño: ¿qué tiene que ver Antonio López de Santa Anna con su origen?

El caldo tlalpeño es uno de los platillos más ricos y representativos de la gastronomía mexicana. Sin embargo, lejos de su riqueza culinaria, existe una historia que envuelve su origen. ¿Sabías que, según la tradición popular, su creación está relacionada con Antonio López de Santa Anna?

Si no conoces esta historia, te contamos cómo habría surgido este emblemático platillo, cuya tradición se celebra cada 14 de octubre con el Día Nacional del Caldo Tlalpeño.

¿Qué lleva el caldo tlalpeño?

Este platillo destaca por la combinación de sus ingredientes, entre los que se encuentran el pollo, las verduras y el característico toque ahumado del chile chipotle, que le aporta un sabor único.

De acuerdo con El Poder del Consumidor, esta preparación aporta diversos nutrientes, como vitaminas A, C y K, ácido fólico, magnesio, fósforo, potasio, hierro, zinc, calcio, yodo y selenio. Además, contiene fibra, que contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo.

¿Qué tiene que ver Antonio López de Santa Anna con el caldo tlalpeño?

Aunque parezca curioso, una de las versiones más populares sobre el origen del caldo tlalpeño se remonta al siglo XIX, en Tlalpan, y está relacionada con Antonio López de Santa Anna.

De acuerdo con la tradición, después de una noche de fiesta y tras sufrir los efectos de la resaca, el entonces general pidió que le prepararan un platillo que lo ayudara a recuperarse.

Ante esta petición, la cocinera decidió improvisar con los ingredientes que tenía a su disposición, entre ellos pollo y verduras, para crear una preparación reconfortante y llena de sabor.

El resultado habría sido del agrado de Santa Anna, quien, preguntó por este platillo. Con el paso del tiempo, esta preparación se convertiría en una de las favoritas de los mexicanos y tomaría el nombre de caldo tlalpeño.

El caldo tlalpeño, un orgullo de la gastronomía mexicana

El caldo tlalpeño continúa conquistando paladares y formando parte de la tradición culinaria del país. Su popularidad también se refleja en restaurantes como Vips, que celebra por segundo año consecutivo el Día del Caldo Tlalpeño y reconoce esta preparación como un tesoro de la gastronomía mexicana.

De acuerdo con directivos de la cadena, cada año se sirven alrededor de un millón y medio de caldos tlalpeños, una cifra que refleja la popularidad de este platillo entre sus comensales.

"Hoy, por segundo año consecutivo, estamos aquí para enaltecer este platillo icónico que, desde su historia y su presentación colorida hasta sus aromas y su sabor inigualable, nos recuerda el orgullo de ser mexicanos", expresó Edgar Salgado, líder de Vips.

Así, el caldo tlalpeño se mantiene como una de las preparaciones tradicionales más queridas de México, una muestra de cómo la gastronomía puede preservar historias, costumbres y sabores que forman parte de nuestra identidad cultural.