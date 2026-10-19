El mito de los duendes: su folclore y por qué se dice que “esconden” cosas

El folclore popular guarda una fascinación incombustible por aquellas criaturas diminutas que habitan en los rincones sombríos del hogar y de la naturaleza: los duendes. Conoce desde sus mitos hasta por qué se dice que aparecen en las casas.

Desde historias transmitidas junto al fuego en épocas remotas hasta conversaciones casuales en el salón de estar contemporáneo, la figura del duende se mantiene como uno de los elementos más persistentes del imaginario colectivo mundial.

Estos seres fantásticos, retratados como guardianes del territorio, bromistas incorregibles, chaneques (aunque no son lo mismo) o protectores de la abundancia doméstica, han cautivado la mente humana durante siglos, cruzando fronteras geográficas y adaptándose a las transformaciones de la sociedad moderna.

Explicar la presencia de duendes en casa va más allá de una superstición o leyenda; se trata de una ventana hacia la antropología, la mitología y la propia psicología de la convivencia humana para desentrañar desde su historia hasta su mito folclórico.

Duendes Canva

El origen de los duendes

En las culturas antiguas, el mundo natural no se concebía como una masa inerte de materia, sino como un entramado vivo habitado por espíritus tutelares. Cada bosque, río, montaña, cueva y, eventualmente, cada asentamiento humano poseía sus propios guardianes invisibles a los que se debía respeto y consideración.

De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, en el folclore occidental, el duende es una especie de espíritu errante y ser temible que suele ser travieso, aunque a menudo también malicioso.

Se dice que los duendes habitan en grutas, pero también se instalan en los hogares; allí, según la creencia, golpean ollas y sartenes, arrebatan la ropa de dormir a las personas mientras estas duermen, mueven los muebles durante la noche y huyen tras dar golpes en las paredes y las puertas.

En otras geografías y lenguas, este arquetipo adoptó nombres específicos como:

Kobold: En el ámbito germánico, asociado a las minas y a los rincones oscuros del hogar.

En el ámbito germánico, asociado a las minas y a los rincones oscuros del hogar. Brownie: En la tradición escocesa e inglesa, caracterizado por su disposición al trabajo nocturno a cambio de alimento.

En la tradición escocesa e inglesa, caracterizado por su disposición al trabajo nocturno a cambio de alimento. Nisse o Tomte: En el ámbito escandinavo, vinculado directamente a la protección del granero y la hacienda.

En el ámbito escandinavo, vinculado directamente a la protección del granero y la hacienda. Leprechaun: En el folclore irlandés, asociado a la zapatería, el engaño y los tesoros escondidos.

Duendes en el folclore Canva

Los duendes en Latinoamérica

El término español "duende" proviene del concepto etimológico duen de casa o dueño de casa. La terminología sugiere que la familia humana no era la propietaria absoluta del inmueble, sino una inquilina que compartía el recinto con un habitante sutil que exigía cierto nivel de deferencia para mantener la paz hogareña.

Durante la expansión colonial ibérica, los relatos sobre el "duen de casa" peninsular (como el trasgo asturiano o el tomte europeo) entraron en contacto directo con las cosmovisiones de los pueblos originarios de América.

En el continente americano ya existían figuras tutelares con atributos similares:

Aluxes: En la cosmovisión maya, seres asociados a la protección de los campos de cultivo y la milpa.

En la cosmovisión maya, seres asociados a la protección de los campos de cultivo y la milpa. Chaneques: En el pensamiento náhuatl, entidades protectoras de la naturaleza, los bosques y las aguas, conocidas por provocar extravíos y travesuras a los viajeros.

En el pensamiento náhuatl, entidades protectoras de la naturaleza, los bosques y las aguas, conocidas por provocar extravíos y travesuras a los viajeros. Muquis: En los Andes mineros, pequeños seres que habitan las entrañas de la tierra y pactan con los trabajadores.

Tipos de duendes más famosos

Duendes del hogar o domésticos (beningnos): Se caracterizan por su hábito de permanecer ocultos a la vista directa, manifestándose únicamente a través de acciones útiles. Se cuenta que esta criatura realiza tareas pesadas durante la noche, como barrer los suelos, ordenar la cocina o reparar herramientas, a cambio de un plato de avena con crema o un cuenco de leche con miel.

Se caracterizan por su hábito de permanecer ocultos a la vista directa, manifestándose únicamente a través de acciones útiles. Se cuenta que esta criatura realiza tareas pesadas durante la noche, como barrer los suelos, ordenar la cocina o reparar herramientas, a cambio de un plato de avena con crema o un cuenco de leche con miel. Trasgo y duendes incómodos: En el folclore del norte de España, destaca la figura del Trasgo o Trasgu, una criatura traviesa, inquieta y nerviosa que disfruta causando desorden por pura diversión. Se le retrata como un hombrecillo de pequeña estatura, cojo de la pierna derecha y con un agujero en la mano izquierda. Hace muchas travesuras diarias, como cambiar de sitio las llaves, hacer crujir las escaleras, asustar a las mascotas o derramar la comida de la alacena.

Origen de los duendes Canva

¿Por qué se cree que los duendes aparecen en las casas?

Las casas humanas, con sus fuentes de calor (como chimeneas, estufas o cocinas), sus rincones oscuros (sótanos, altillos o alacenas) y la disponibilidad constante de alimento, representan el hábitat idóneo para la estancia de los duendes.

Cuando los habitantes de la vivienda respetan el espacio y mantienen cierta calma, la presencia del ser se concibe como una bendición que atrae la prosperidad, protege el ganado o cuida la infraestructura del hogar frente a desastres naturales.

En muchas tradiciones de la Europa del Norte y Central, la criatura es vista como la encarnación del espíritu del primer fundador de la propiedad o de la tierra sobre la cual se erigió la vivienda.

Si los dueños de la casa demuestran pereza, descuidan la higiene del inmueble o generan discordia constante mediante discusiones violentas, el duende reacciona con enojo. Las "apariciones" o "travesuras" son interpretadas en la tradición como un mecanismo de llamada de atención o corrección para restaurar el orden y la disciplina en la convivencia familiar.

En una era dominada por Internet, redes sociales y cámaras de seguridad de alta definición en las casas, los relatos sobre avistamientos de duendes siguen circulando en TikTok, YouTube o Reddit. ¡Su mito está presente!