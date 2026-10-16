Recorridos nocturnos en la Catedral Metropolitana por Día de Muertos: fechas y costo

¿Te imaginas recorrer la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y conocer algunos de sus espacios en una visita nocturna? Con motivo del Día de Muertos, este recinto abre sus puertas para ofrecer recorridos especiales que permiten acercarse a su historia, arquitectura y algunos de sus rincones más emblemáticos.

Si buscas una actividad diferente para esta temporada, estos paseos son una oportunidad para conocer más sobre uno de los edificios históricos más representativos del Centro Histórico, en un ambiente que invita a mirar sus detalles desde otra perspectiva.

La Catedral Metropolitana comenzó a construirse en 1573 y fue concluida en 1813. Además de su valor arquitectónico, es la sede de la Arquidiócesis Primada de México y uno de los recintos religiosos más importantes del país.

¿Qué recorridos nocturnos hay en la Ciudad de México por el Día de Muertos?

Aunque los recorridos nocturnos pueden consultarse en distintas temporadas, durante las celebraciones del Día de Muertos representan una alternativa para quienes desean conocer más sobre la historia y los espacios de la Catedral Metropolitana.

Durante la visita, las personas pueden adentrarse en distintos puntos del recinto y apreciar algunos de sus elementos más representativos, entre ellos:

Órganos monumentales.

Órganos monumentales. Ofrenda de la Catedral.

Capilla de las Reliquias.

Altar de los Reyes.

Cripta de los Arzobispos.

Este recorrido permite acercarse al patrimonio histórico y religioso de la capital, mientras se conocen espacios que guardan parte de la memoria de la Catedral.

¿Cuándo son los recorridos nocturnos de la Catedral Metropolitana?

Los recorridos están programados hasta el 22 de noviembre, con horarios entre las 19:30 y las 21:30 horas. Cada visita tiene una duración aproximada de 30 minutos.

Sin embargo, es importante consultar las redes sociales oficiales de la Catedral Metropolitana para confirmar la disponibilidad y los horarios antes de acudir.

De acuerdo con la publicación más reciente que compartiste, no habrá recorridos los días 19, 20 y 21 de octubre. En noviembre, las actividades también estarán suspendidas los días 9, 10, 11, 17, 18 y 19.

Para participar en esta experiencia, se solicita una cuota de recuperación de 150 pesos. Se recomienda consultar directamente con el recinto las indicaciones para el acceso y la disponibilidad de lugares.

¿Cómo llegar a la Catedral Metropolitana?

La Catedral Metropolitana se encuentra en Plaza de la Constitución s/n, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.

Si planeas llegar en transporte público, la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2 del Metro (azul), es una de las opciones más cercanas. Desde ahí puedes caminar hasta el recinto.

Catedral Metropolitana en el Zócalo capitalino. Foto: Canva

Si buscas una actividad diferente para celebrar el Día de Muertos, estos recorridos nocturnos pueden ser una oportunidad para conocer más sobre la historia de la capital y apreciar uno de sus edificios más emblemáticos desde una perspectiva distinta.