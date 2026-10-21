La ciudad fortificada de San Francisco de Campeche albergará el Primer Festival Internacional del Pirata y el Ron, un evento diseñado para integrar la industria de los destilados de caña, la oferta gastronómica regional, el patrimonio cultural y el impulso turístico del estado.

Esta iniciativa busca posicionar la identidad marítima e histórica de la región mediante un programa interactivo de negocios, espectáculos y degustación.

Campeche será sede del primer Festival Internacional del Pirata y el Ron: fechas y actividades Canva

¿Dónde y cuándo se realizará el Festival del Pirata y el Ron?

El encuentro se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en la ciudad capital de San Francisco de Campeche. Durante tres días consecutivos, la entidad prevé la asistencia de más de 10,000 visitantes locales, nacionales e internacionales, reuniendo a más de 100 expositores especializados en el sector de licores, alimentos y artesanías.

Para acceder a las actividades del festival, el público en general podrá ingresar de manera gratuita, realizando únicamente un registro previo a través del sitio web oficial del evento.

La estrategia busca detonar la ocupación hotelera, la derrama en servicios de banquetes y el consumo en comercios locales del centro histórico.

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¿Qué bebidas y oferta gastronómica se presentarán en el evento?

La agenda técnica y comercial del festival albergará una amplia exhibición de bebidas espirituosas. Los asistentes podrán degustar rones nacionales e internacionales, así como diversos destilados tradicionales de caña de azúcar, entre los que destacan la charanda, el pox, el aguardiente de caña, los tradicionales toritos, además de producciones artesanales de whisky y ginebra.

El eje gastronómico contará con la participación de más de 50 restaurantes y cocineras tradicionales del estado.

El programa incluye más de 10 catas especializadas dirigidas por someliers y mixólogos, a la par de la celebración de la Copa Ron y Destilados de Caña, un certamen donde expertos evaluarán la calidad, aroma y perfil de destilado de las marcas participantes.

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¿Cuál es la cartelera artística y de eventos culturales del festival?

El festival ofrecerá más de 50 eventos artísticos y culturales orientados a proyectar el patrimonio inmaterial de Campeche. La programación musical iniciará el viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas con la presentación estelar del ensamble La Romanza Campeche.

El sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, el escenario principal recibirá la colaboración de la Marimba “El Pregonero” junto al Ballet Folclórico de Campeche “Luisa María Sosa Illescas”. Como cierre de la jornada sabatina, la agrupación de pop electrónico MOENIA ofrecerá un concierto masivo a las 22:00 horas para el público asistente.

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¿Cuál es el impacto económico y turístico esperado para Campeche?

Impulsado mediante una alianza entre el sector público y la iniciativa privada, el evento fue presentado por autoridades del Gobierno del Estado de Campeche, entre ellos representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Turismo y el Instituto de Cultura y Artes del Estado (ICAECAM).

El objetivo central radica en consolidar una plataforma de vinculación B2B (business to business) entre productores de caña, destiladores, chefs, distribuidores y compradores mayoristas.

Al vincular el patrimonio corsario y pirata de la entidad con la tendencia global de sofisticación del ron, Campeche busca consolidar una fecha anual fija dentro del itinerario turístico y gastronómico del país.