El festival Mictlán regresa a Xalapa con recorridos escénicos y teatro hasta el 2 de noviembre

XALAPA, Ver.- El Proyecto Mictlán confirma por qué se ha convertido en uno de los trabajos escénicos más persistentes y singulares del país. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, el Parque Bicentenario de Xalapa vuelve a ser un territorio simbólico donde la muerte, la memoria y la teatralidad se entrelazan en recorridos nocturnos que han marcado a generaciones de espectadores.

La 27 edición de este encuentro, organizada por la Asociación de Artistas Independientes de Xalapa, AIX A.C., bajo la dirección artística de Hugo López, llega con el impulso de su selección en la Convocatoria Profest y su integración al Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que reconoce la potencia de las expresiones escénicas comunitarias.

El festival abre con Disección, pieza de la compañía ¡Así le dijeron a mi hermana…!, escrita y dirigida por López, con Xiomara Valdez y Luis Vallejo. A partir de ahí, el Mictlán despliega dos recorridos escénicos que funcionan como estaciones.

Almas del Purgatorio reúne tres obras que transitan entre la fábula, la introspección y la teatralidad física: El pato, la muerte y el pez, del Colectivo Teatral La Butaca Roja; El libro de los arrepentimientos, de Los Elementales, adaptación libre de La biblioteca de la medianoche; y Petrificados, del Grupo Chicantana, pieza escrita y protagonizada por Enrique González y Axayácatl Castañeda.

La 27ª edición del Proyecto Mictlán se expandirá, por lo que darán funciones en bibliotecas, lavaderos, escuelas y salones ejidales que se convertirán en espacios escénicos. Foto: Cortesía Proyecto Mictlán.

El segundo recorrido, Ánimas en Pena, propone tres miradas distintas sobre la noche y sus presencias: El músico y el burro, de Árbol 14; Precario, de La Comicompañía, con dramaturgia de Javier Barria; y La asamblea, del grupo De tripas corazón, dirigida por Ernesto Cordero.

Además de los recorridos, el Foro Cultural del Parque Bicentenario presentará diez funciones con obras distintas, en una franja vespertina que amplía la oferta escénica y permite que el público acceda a propuestas de La Butaca Roja, La Comicompañía, Periferia Teatro, Los Elementales y Chicantana.

Esta edición se expandirá, por lo que bibliotecas, lavaderos, escuelas y salones ejidales serán espacios escénicos.