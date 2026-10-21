Airbnb prohibirá pedir que laves los platos o quites las sábanas antes de salir; así aplicará

Airbnb limitará las tareas de limpieza que los anfitriones pueden pedir a sus huéspedes, una medida que cambiará la lista de pendientes antes de entregar un alojamiento. Quitar las sábanas o lavar y guardar los platos figuran entre las solicitudes que, por regla general, dejarán de estar permitidas.

La actualización también impedirá que los anfitriones impongan sus propias multas. La política aplicará a las reservaciones realizadas a partir del 20 de noviembre de 2026: el criterio es cuándo se hace la reserva, por lo que no basta con que el viaje ocurra después de esa fecha.

¿Qué tareas de limpieza ya no podrán pedirte en Airbnb?

La empresa anunció los cambios el 20 de octubre y detalló ejemplos para distinguir entre recoger lo que utilizaste y realizar labores de limpieza antes de salir. Entre las solicitudes que generalmente no estarán permitidas se encuentran:

Quitar las sábanas de las camas.

Poner una carga de ropa a lavar.

Lavar y guardar los platos.

Llevar la basura fuera de la propiedad.

Los anfitriones sí podrán solicitar acciones sencillas, como dejar los platos usados en el fregadero, reunir las toallas utilizadas o separar la basura y los reciclables en los recipientes interiores designados.

Cada cuánto se deben cambiar las sábanas. Foto: Canva

¿También desaparece la tarifa de limpieza?

La actualización no elimina la tarifa de limpieza. Las reglas de Airbnb señalan que ese cobro está destinado a cubrir el aseo habitual entre reservaciones, como lavar la ropa de cama o aspirar el alojamiento.

Los huéspedes, por su parte, deben entregar el espacio en condiciones que no requieran una limpieza excesiva o profunda. La plataforma menciona como ejemplos los platos con moho, las alfombras sucias y las manchas ocasionadas por mascotas.

Además, los daños, los objetos faltantes o los costos de limpieza inesperados pueden dar lugar a solicitudes de reembolso razonables cuando el huésped sea responsable. Eso es distinto de cobrarle una penalización por no completar una tarea específica antes de salir.

Las reglas deberán estar claras antes de reservar

La nueva política exige que las condiciones aparezcan en la sección correspondiente del anuncio desde el momento de la reservación. El anfitrión no podrá agregar nuevas reglas después, ya sea por mensajes, mediante letreros dentro de la vivienda o de manera presencial.

Imagen generada con IA

Aunque no podrá imponer multas propias, sí podrá advertir sobre sanciones previstas por autoridades locales o asociaciones de propietarios. Airbnb también contempla excepciones a las solicitudes de limpieza según las condiciones del lugar, como depositar residuos en contenedores resistentes a animales en zonas con osos.

¿Qué otras indicaciones seguirán vigentes?

Los alojamientos podrán mantener reglas sobre mascotas, horarios de silencio, eventos, tabaco y fotografías comerciales. También tendrán opciones para especificar el número máximo de personas que pueden pasar la noche y pedir que se cierre con llave al salir.

Airbnb indicó que marcará las solicitudes incompatibles con la actualización para que los anfitriones las corrijan. Si el problema continúa, los viajeros podrían encontrar una advertencia en el anuncio. Las condiciones también tendrán mayor visibilidad antes de reservar, en la sección de viajes y en los recordatorios de la plataforma.