En Tecámac, Puerta Violeta atiende a casi 4 mil personas con crisis emocional

Más de tres mil 981 vecinos de Tecámac, Estado de México, han recibido orientación, acompañamiento y apoyo ante situaciones de violencia de género y crisis emocionales, a través del programa Puerta Violeta desde enero hasta el 11 de octubre de este año.

Se informó que, como parte de las acciones encaminadas a impulsar la transformación social y procurar el bienestar de las familias tecamaquenses, Puerta Violeta ofrece un espacio seguro para quienes necesitan apoyo, escucha y orientación ante circunstancias que pueden poner en riesgo su integridad y tranquilidad.

El programa trabaja con un enfoque de cercanía, humanismo y justicia social para que los ciudadanos puedan acceder a la atención que requieren con dignidad, sin juicios y con un acompañamiento oportuno.

Foto: Especial

Escuchar y brindar apoyo significa también contribuir a la construcción de una sociedad más justa, en la que todas las personas tengan la posibilidad de vivir libres de violencia”, afirmó la alcaldesa Rosa Yolanda Wong.

Añadió que la atención a quienes atraviesan situaciones difíciles forma parte del compromiso del DIF Tecámac, que brinda protección a los grupos vulnerables y promueve su bienestar.

Con acciones que garantizan el respeto, seguridad y dignidad de las personas, Tecámac demuestra que es Mucha Pieza en el cuidado de quienes más lo necesitan”.

Puerta Violeta brinda atención ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año, as personas que necesiten orientación o acompañamiento, así como quienes busquen ayuda para alguien cercano que atraviese una situación de violencia o una crisis emocional, pueden comunicarse al 56 2906 5607.