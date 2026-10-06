Sentencian a exfuncionarios que facilitaron escape de presidente municipal electo

Cuatro exfuncionarios municipales de Santo Tomás, Estado de México, fueron sentenciados por ayudar en la evasión de Pedro Luis "N", alias "El Wicho", quien iba a ser detenido el día que rendía protesta como presidente municipal, ya que estaba dentro de los objetivos de la Operación Enjambre para detener a servidores públicos que brindan protección al crimen organizado.

Además de los exfuncionarios, también fueron sentenciadas tres mujeres sin cargo público, quienes también participaron en las agresiones al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que llevaría a cabo la detención de “El Wicho”.

Los sentenciados, por los delitos evasión, daño en los bienes, robo con violencia y abuso de autoridad, son:

María Raquel Rubio Rodríguez, ex primera regidora del ayuntamiento

Nélida Ávila Chamorro, exsecretaria del Ayuntamiento

Ángel Díaz Zarco, expolicía municipal

Martín Santana Martínez, expolicía municipal

Domínguez Vilchis

Litzy Mariana Domínguez Vilchis

Violeta Hernández Paniagua

Ayuda para el escape

Los hechos ocurrieron la mañana del 17 de diciembre de 2024, cuando Pedro Luis rendía protesta en el jardín de la zona centro en Santo Tomás; en ese momento, los agentes de la FGJEM llegaron al lugar para detenerlo; sin embargo, un grupo de personas, entre ellas los sentenciados, intervinieron para que ese sujeto se evadiera.

Foto: Especial

Derivado de esos hechos, la fiscalía mexiquense llevó a cabo actos de investigación de gabinete y campo que permitieron establecer la intervención de estas siete personas, por lo que una vez detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social a disposición de un juez”.

Los detenidos solicitaron un procedimiento abreviado, con el análisis de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el juez dictó 14 años de prisión contra Ángel Díaz Zarco, responsable de los delitos de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.

Para Martín Santana Martínez se estableció una pena de 12 años y ocho meses de prisión, por evasión y robo con violencia

La sentencia contra Litzy Mariana Domínguez Vilchis se estableció en ocho años y ocho meses de prisión, se acreditó su responsabilidad en los delitos de evasión y daño en bienes.

María Raquel Rubio Rodríguez fue condenada a seis años de prisión, por los delitos de evasión y abuso de autoridad.

Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, fueron sentenciadas a cuatro años y ocho meses de prisión.

Foto: Especial

Fuga duro muy poco

Aunque “El Wicho” consiguió darse a la fuga, las investigaciones en su contra permitieron su captura el 8 de febrero de 2025 en Valle de Bravo, actualmente está detenido en una prisión estatal.

Una de las acusaciones en contra de Pedro Luis establece que, en febrero de 2024, junto con su esposa y otra persona, quien afirmó ser integrante de La Familia Michoacana, extorsionaron a un funcionario municipal para que firmara diversos documentos.

Las indagatorias establecieron que el 29 de febrero, la víctima se encontraba al interior del Ayuntamiento de Santo Tomas. Los probables implicados habrían obligado a la víctima a firmar diversas actas de cabildo que nunca sesionó y un oficio de presentación de la cuenta pública municipal 2022, con la amenaza de que ‘si se negaba, le dirían al ‘Hércules que lo matara’”.

También se le investigó por hecho que ocurrieron el 23 de abril de 2024, cuando realizó llamadas telefónicas a la víctima, a quien ordenó "dejar la candidatura al municipio de Santo Tomás o le haría daño a su familia".

La fiscalía mexiquense detalló que, hasta el momento, hay 27 personas con sentencia de condena dentro de la Operación Enjambre, la cual se estableció para investigar y detener a servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su participación y colaboración con grupos criminales.