Semar captura a líder de 'La Familia Michoacana' en Edomex

Daniel “N”, identificado por autoridades federales como líder de una célula de 'La Familia Michoacana' dedicada al secuestro y la extorsión en el Estado de México, fue detenido junto con otras seis personas durante dos operativos realizados por fuerzas federales y estatales.

La captura fue resultado de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento desarrollados por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las investigaciones, Daniel “N” encabezaba actividades delictivas en la zona centro y noreste del Estado de México, con presencia en municipios como Toluca, Ecatepec y Tecámac.

Las indagatorias que condujeron hasta la célula criminal comenzaron tras el secuestro de una persona ocurrido el 21 de abril en Toluca. A partir de ese hecho, personal naval y agentes federales reforzaron labores de análisis, vigilancia y seguimiento sobre personas presuntamente vinculadas con La Familia Michoacana.

Uno de los operativos se desarrolló en un rancho localizado en las inmediaciones del camino a la Ex-Hacienda La Gavia, donde participaron elementos de la Fuerza de Tarea Especial Marina, personal de la AIC, policías estatales y efectivos de Seguridad Pública de Valle de Bravo.

En ese punto fueron detenidos tres hombres y una mujer. Las autoridades aseguraron dos escopetas, un arma corta, tres cargadores abastecidos, 100 cartuchos y una cartuchera.

La segunda intervención se realizó en un inmueble ubicado en San Lorenzo Cuauhtenco, municipio de Toluca. Ahí fueron capturados dos hombres y una mujer, entre ellos Daniel “N”.

En el lugar se aseguró un arma larga, dos armas cortas, seis cargadores, cartuchos de diferentes calibres, cuatro equipos de radiocomunicación, un chaleco táctico y diverso equipo utilizado para portar armamento.

Con ambas acciones sumaron siete personas detenidas, además del aseguramiento de seis armas de fuego, cargadores, cartuchos, radios y equipo táctico.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la FGR y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.