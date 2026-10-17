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Semar captura a líder de 'La Familia Michoacana' en Edomex

Daniel “N” es señalado como jefe de una célula dedicada al secuestro y la extorsión en municipios del Estado de México

Por: Raúl Flores

Daniel “N”, presunto líder de una célula de La Familia Michoacana, fue detenido junto con otras seis personas en el Estado de México
Daniel “N”, presunto líder de una célula de La Familia Michoacana, fue detenido junto con otras seis personas en el Estado de MéxicoSemar

Daniel “N”, identificado por autoridades federales como líder de una célula de 'La Familia Michoacana' dedicada al secuestro y la extorsión en el Estado de México, fue detenido junto con otras seis personas durante dos operativos realizados por fuerzas federales y estatales.

La captura fue resultado de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento desarrollados por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las investigaciones, Daniel “N” encabezaba actividades delictivas en la zona centro y noreste del Estado de México, con presencia en municipios como Toluca, Ecatepec y Tecámac.

Las indagatorias que condujeron hasta la célula criminal comenzaron tras el secuestro de una persona ocurrido el 21 de abril en Toluca. A partir de ese hecho, personal naval y agentes federales reforzaron labores de análisis, vigilancia y seguimiento sobre personas presuntamente vinculadas con La Familia Michoacana.

Uno de los operativos se desarrolló en un rancho localizado en las inmediaciones del camino a la Ex-Hacienda La Gavia, donde participaron elementos de la Fuerza de Tarea Especial Marina, personal de la AIC, policías estatales y efectivos de Seguridad Pública de Valle de Bravo.

En ese punto fueron detenidos tres hombres y una mujer. Las autoridades aseguraron dos escopetas, un arma corta, tres cargadores abastecidos, 100 cartuchos y una cartuchera.

La segunda intervención se realizó en un inmueble ubicado en San Lorenzo Cuauhtenco, municipio de Toluca. Ahí fueron capturados dos hombres y una mujer, entre ellos Daniel “N”.

En el lugar se aseguró un arma larga, dos armas cortas, seis cargadores, cartuchos de diferentes calibres, cuatro equipos de radiocomunicación, un chaleco táctico y diverso equipo utilizado para portar armamento.

Con ambas acciones sumaron siete personas detenidas, además del aseguramiento de seis armas de fuego, cargadores, cartuchos, radios y equipo táctico.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la FGR y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.

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