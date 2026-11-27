La defensa legal de Vadhir Derbez se pronunció luego de que magistrados federales confirmaran el amparo que deja sin efectos la orden de aprehensión que había sido girada contra el actor por una denuncia de presunta violación en la Ciudad de México.

A través de un comunicado oficial, difundido durante el programa de radio que conduce Ciro Gómez Leyva, el despacho González Casanova y Asociados informó que el Tribunal Colegiado confirmó la protección de la Justicia Federal a favor de su representado y ratificó la invalidez de fondo del mandamiento de captura.

En el documento, fechado el 27 de noviembre de 2026, los abogados señalaron que la resolución no se limita a identificar irregularidades en el procedimiento, sino que también cuestiona la suficiencia de las pruebas que dieron origen a la orden de aprehensión.

De acuerdo con la defensa, durante la deliberación pública los magistrados advirtieron violaciones al debido proceso y consideraron que el material probatorio era insuficiente para establecer, incluso bajo un estándar de probabilidad, que los hechos denunciados hubieran ocurrido.

Defensa de Vadhir Derbez asegura que no existe una orden de aprehensión vigente

Defensa legal de Vadhir Derbez se pronuncia luego de fallo judicial. @vadhird

En el comunicado, los representantes legales del actor destacaron que la determinación judicial representa un pronunciamiento de fondo sobre el sustento jurídico y probatorio de la orden de aprehensión.

Por ello, aseguraron que el mandamiento de captura quedó sin efectos y que actualmente no existe una orden de aprehensión vigente contra Vadhir Derbez.

En consecuencia, dicho mandamiento queda insubsistente y, al día de hoy, no existe orden de aprehensión vigente en contra del señor Vadhir Derbez, ni por este asunto ni por ningún otro del que esta defensa tenga conocimiento", señala el documento.

Los abogados también celebraron que la Justicia Federal haya privilegiado, desde su perspectiva, la presunción de inocencia, la legalidad y el respeto al debido proceso.

Asimismo, reiteraron que continuarán defendiendo al actor y sostuvieron que no existen elementos objetivos suficientes para acreditar los hechos que se le atribuyen.

La justicia no se construye a partir de señalamientos mediáticos, especulaciones o imputaciones carentes de sustento probatorio. Se construye mediante pruebas, instituciones independientes y resoluciones estrictamente apegadas a derecho”, reza el texto.

Magistrados dan resolución al caso de Vadhir Derbez

La decisión se dio a conocer el pasado jueves 26 de noviembre, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó el amparo que previamente había sido concedido al actor.

Con esta determinación, los magistrados ratificaron la protección de la justicia federal respecto de la orden de aprehensión que había sido emitida el 24 de abril de este año.

El fallo representa un nuevo revés para la orden de captura, luego de que la defensa promoviera un juicio de amparo para controvertirla. La resolución fue favorable al actor, aunque no representa el cierre automático de las investigaciones.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

Defensa legal de Vadhir Derbez se pronuncia luego de fallo judicial. @vadhird

El procedimiento está relacionado con una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta agresión sexual que habría ocurrido durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en abril pasado, cuando ambos se encontraban en un camerino durante la producción audiovisual.

A principios de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que había obtenido una orden de aprehensión contra el actor por el delito de violación. Sin embargo, también informó que dicho mandamiento había quedado sin efectos a raíz del amparo promovido por Derbez.

En ese momento, la institución explicó que la protección judicial no significaba que la investigación hubiera concluido y señaló que el actor podía enfrentar el procedimiento en libertad, además de ser citado a una audiencia inicial.

Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado públicamente los señalamientos en su contra.

Abogados ofrecerán conferencia de prensa para explicar la resolución

En la parte final del comunicado, González Casanova y Asociados adelantó que convocará a una conferencia de prensa abierta a los medios de comunicación una vez que esté disponible el engrose de la resolución.

Este documento contiene el desarrollo de los argumentos y fundamentos jurídicos que sustentan la decisión de los magistrados.

La defensa explicó que durante ese encuentro expondrá detalladamente los alcances y las consecuencias jurídicas del fallo.

Cabe señalar que, aunque la resolución deja sin efectos la orden de aprehensión relacionada con esta denuncia, no constituye por sí misma una sentencia absolutoria ni determina la inocencia o culpabilidad de Vadhir Derbez. La investigación ministerial puede continuar y las autoridades deberán actuar conforme a los alcances de la resolución judicial.