Tom Welling recibe divertida burla de Michael Rosenbaum, actor de 'Smallville', tras foto viral

Tom Welling se convirtió en uno de los temas de conversación en redes sociales durante su visita a Nueva York, donde se reunió con algunos de sus antiguos compañeros de Smallville, la popular serie en la que interpretó a Clark Kent.

Sin embargo, el actor no solo llamó la atención por su participación en un evento dedicado a la producción, sino también por una publicación de Instagram que rápidamente se volvió viral.

Shawn Salley/Shutterstock

Durante su estancia en la ciudad, el famoso de 49 años compartió algunos momentos con sus seguidores, quienes estaban pendientes de su aparición en la Comic Con de Nueva York. Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, una de sus historias de Instagram terminó provocando una serie de comentarios.

La situación tampoco pasó desapercibida para Michael Rosenbaum, actor que dio vida a Lex Luthor en Smallville y quien mantiene una amistad con Welling desde hace varios años.

¿Qué pasó con la foto viral de Tom Welling?

Antes de asistir a las actividades de la Comic Con de Nueva York, Tom Welling quiso mostrar a sus seguidores la vista que tenía desde la habitación del hotel en el que se hospedaba.

Para hacerlo, tomó una fotografía frente a una ventana desde la que se podían observar varios edificios de la ciudad. La imagen parecía una postal de su viaje y estaba acompañada de un mensaje bastante sencillo.

Tom Welling

"Hola, NYCC".

No obstante, había un pequeño detalle que el intérprete aparentemente no había visto antes de publicar la fotografía y que terminó siendo lo que más llamó la atención de sus seguidores.

El cristal de la ventana reflejaba el cuerpo de Tom Welling, quien, al parecer, se encontraba desnudo al momento de tomar la imagen. De esta manera, el actor mostró accidentalmente más de lo que tenía planeado.

IG: Tom Welling

Al darse cuenta de lo ocurrido, el famoso decidió borrar la historia de su perfil. Sin embargo, la publicación permaneció visible durante varias horas, tiempo suficiente para que algunos usuarios la vieran y comenzara a circular en internet.

Michael Rosenbaum reacciona con divertida burla a la foto de Tom Welling

Lejos de hacer comentarios incómodos sobre la situación, Michael Rosenbaum decidió bromear con su amigo y recrear de una manera muy particular la fotografía que se había vuelto viral.

El 11 de octubre, un día después de que la imagen de Welling circulara en redes sociales, el actor de 54 años publicó una historia en Instagram en la que apareció frente a la ventana de un hotel en Nueva York.

Instagram

Al igual que su compañero, Rosenbaum aprovechó el reflejo del cristal para tomarse una fotografía. Sin embargo, en su caso sí llevaba puesta ropa interior y decidió agregar un elemento para hacer todavía más evidente la broma.

Frente a su cuerpo sostuvo un cartel en el que se podía leer la palabra "Pervertidos", mientras que la imagen estaba acompañada de un mensaje con el que aparentemente hacía referencia al descuido de Welling.

"Solo cuidando a mi chico", escribió Michael Rosenbaum.

Captura de pantalla

Con esta publicación, el intérprete de Lex Luthor dejó ver que se había tomado con humor lo sucedido y que no tenía problema en bromear públicamente con su antiguo compañero de reparto.

Lo que más llamó la atención fue que Tom Welling también compartió la historia de Rosenbaum en su propia cuenta de Instagram, por lo que aparentemente tampoco se molestó por la broma.