La ventana lo delató! Tom Welling de 'Smallville', aparece desnudo por accidente

Tom Welling, el actor que dio vida a Clark Kent en Smallville, protagonizó un descuido en redes sociales que no pasó inadvertido. Durante su estancia en Nueva York, el intérprete publicó una fotografía para mostrar la vista desde su hotel, pero el reflejo en la ventana terminó robándose la atención por una razón que probablemente no tenía contemplada; dejó ver que estaba desnudo.

La publicación apareció en su cuenta de Instagram durante el fin de semana. "Hola NYCC", escribió Welling junto a la imagen, en referencia a la Comic Con de Nueva York, evento al que acudió como invitado.

Todo parecía una postal más de su viaje, hasta que algunos usuarios se fijaron en lo que aparecía reflejado en el cristal. Al parecer, el actor no se dio cuenta de que la ventana también mostraba parte de su figura sin ropa.

Tom Welling habría borrado la foto horas después

El detalle no tardó en circular entre los usuarios de redes sociales. Según reportes compartidos en internet, la fotografía permaneció publicada durante alrededor de 10 horas antes de ser eliminada de la cuenta del actor.

Ese tiempo bastó para que algunos internautas guardaran la imagen y comenzaran a compartirla en otras plataformas. Así, lo que habría sido una publicación casual desde Nueva York terminó convirtiéndose en tema de conversación entre los seguidores del protagonista de Smallville.

Hasta el momento, no hay información que permita confirmar si Welling se dio cuenta del error poco después de publicar la imagen o si alguien le avisó de lo que aparecía en el reflejo. Tampoco se ha dado a conocer una explicación pública del actor sobre lo ocurrido.

El detalle no tardó en circular entre los usuarios de redes sociales. Instagram: Tom Welling

La situación llamó la atención, sobre todo porque la intención de la publicación parecía ser simplemente compartir un vistazo de su estancia en la ciudad. Sin embargo, el cristal terminó mostrando algo que no estaba en primer plano y que muchos usuarios detectaron al revisar la fotografía.

¿Qué hacía Tom Welling en Nueva York?

El actor viajó a la ciudad para participar en la New York Comic Con, una de las convenciones más conocidas entre los aficionados a los cómics, las series y las películas. Entre las actividades programadas para este tipo de encuentros están las sesiones de autógrafos y las oportunidades para convivir con los artistas invitados.

La presencia de Welling también coincide con el interés que sigue generando Smallville, la producción televisiva que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos asociados con Superman.

La serie se estrenó en 2001 y se extendió durante 10 temporadas, hasta concluir en mayo de 2011. En ella, Welling interpretó a Clark Kent durante los años previos a convertirse en el héroe de Metrópolis. La historia exploró su juventud, sus habilidades y los desafíos que enfrentó antes de asumir su destino como Superman.

Tom Welling viajó a la ciudad para participar en la New York Comic Con, una de las convenciones más conocidas Shawn Salley/Shutterstock

Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor, así como Erica Durance y Kristin Kreuk, también formaron parte del elenco que acompañó al actor durante distintas etapas de la producción.

El actor sigue ligado al personaje que lo hizo famoso

Aunque Welling ha participado en otros proyectos, entre ellos las películas Más barato por docena y Terror en la niebla, su nombre continúa muy ligado a Smallville. También apareció como Clark Kent en el evento televisivo Crisis on Infinite Earths, en 2019.

Aunque Welling ha participado en otros proyectos, entre ellos las películas Más barato por docena y Terror en la niebla, su nombre continúa muy ligado a Smallville. Shutterstock

Ahora, una fotografía tomada durante su visita a Nueva York puso al actor en el centro de la conversación por un motivo muy distinto a su trabajo en pantalla. Un reflejo que aparentemente pasó inadvertido convirtió una imagen cotidiana en un descuido viral, mientras sus seguidores comentaban lo ocurrido en redes sociales.