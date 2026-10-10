The Walking Dead: Daryl Dixon cierra su historia, revelan tráiler y fecha de la última temporada

AMC estrenó el primer tráiler oficial de la cuarta y última temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon ante miles de asistentes en la Comic Con de Nueva York 2026. La cadena televisiva fijó el debut definitivo para febrero de 2027 en las plataformas AMC y AMC+. Este anuncio termina con meses de especulación tras el retraso del calendario original.

La franquicia zombi despide así a una de sus duplas más emblemáticas. Norman Reedus y Melissa McBride comenzaron su recorrido como Daryl Dixon y Carol Peletier en el lejano 2010. La serie original cerró su ciclo en 2022 luego de 11 temporadas, pero estos personajes mantuvieron vivo el universo mediante esta producción derivada.

Daryl y Caro continuarán su aventura en España. Foto: AMC

El avance inédito dura un minuto y medio de tensión constante. Las secuencias exponen el punto más alto de 15 años de lealtad entre los protagonistas. El eslogan oficial garantiza un cierre absoluto para las batallas y los sacrificios de ambos supervivientes.

El cierre de la historia en tierras españolas

La narrativa continúa exactamente donde terminó la entrega anterior. Los protagonistas cruzan los paisajes devastados de España frente a un futuro completamente incierto. El objetivo principal de los personajes sigue firme: sobrevivir al entorno hostil y regresar a casa con los suyos.

El rodaje de los últimos episodios convirtió a la península ibérica en un escenario postapocalíptico a gran escala. La producción desplegó sus cámaras en Madrid, Bilbao, Galicia, Andalucía, Toledo y la región de Segovia. Este despliegue europeo justifica el tono épico de la temporada final.

Daryl Dixon y Carol Peletier continuarán su aventura en España. Foto: AMC

La ruta internacional comenzó formalmente en la segunda entrega, subtitulada El libro de Carol. Esa temporada reunió a la icónica pareja antes de trasladar la acción a territorio español. El cambio de continente renovó la estética visual de la franquicia completa.

Nuevos rostros y nostalgia para los fans

El actor Jimmy Smits se integra al elenco estelar de estos ocho episodios conclusivos. El ganador del Emmy y el Globo de Oro aporta nueva intensidad al conflicto final. La incorporación eleva el perfil de una serie que originalmente planeaba su lanzamiento para 2026.

Norman Reedus emitió un comunicado para definir este desenlace como una celebración total de la historia. El histrión agradeció el respaldo de los espectadores y dejó abierta la puerta para el futuro de su personaje. Melissa McBride calificó la grabación europea como una experiencia imborrable para su carrera.

Daryl Dixon cerrará su ciclo en The Walking Dead. Foto: AMC

La cadena productora preparó una estrategia especial para los nuevos fans y los veteranos. AMC+ integrará todas las temporadas de la serie matriz a su catálogo a partir del 7 de enero de 2027. Los usuarios revivirán la saga entera semanas antes de la transmisión de la entrega definitiva.

La culminación de esta aventura específica no detiene la maquinaria de la franquicia televisiva. El universo de los caminantes continúa con otros proyectos, pero prioriza un desenlace digno para sus rostros fundadores. La cuenta regresiva marca el destino definitivo de los dos supervivientes más queridos de la televisión.