Reportan hospitalización de Ramón Ayala tras su concierto de despedida en La México

Ramón Ayala, también conocido como El Rey del Acordeón, fue hospitalizado de emergencia tras una caída que le habría provocado una presunta fractura en un hombro.

Lo anterior, de acuerdo con reportes de la creadora de contenido Chamonic y Esteban Leyte, quienes dieron a conocer la noticia del estado de salud de Ramón Ayala, aunque sin confirmación oficial del equipo del cantante.

El reporte se da días después de su concierto de despedida en la Plaza de Toros La México, donde el músico de 80 apareció en silla de ruedas y su presentación se volvió controversial debido a que le apagaron las luces del recinto y desalojaron a los presentes antes de que Ayala pudiera cerrar oficialmente su show.

¿Ramón Ayala está hospitalizado?

Reportan hospitalización de Ramón Ayala. @iamramonayala

De acuerdo con Esteban Leyte, Ramón Ayala sufrió una fuerte caída luego de su presentación en La México. Según lo que dio a conocer, al terminar su presentación en el recinto, tuvo una caída que provocó una fractura en su brazo, por lo que de manera inmediata fue llevado al hospital en donde permanece actualmente.

El pasado 10 de octubre se presentó en la Plaza de Toros ‘La México’, haciendo un sold out reuniendo a miles de personas, bueno, el señor Ramón Ayala después de salir de su concierto en La Plaza de Toros La México sufrió un accidente ya que se cayó y se fracturó el brazo, el señor actualmente se encuentra en el hospital”, dijo el creador de contenido.

Por su parte, Chamonic también sostuvo que El Rey del Acordeón fue hospitalizo tras caerse y que se habría fracturado un hombro. Sin embargo, la locutora no precisó el hospital donde estaría internado ni la fecha exacta de la caída.

Ambos creadores de contenido únicamente dieron a conocer que recibieron información acerca de la hospitalización de Ramón Ayala, pero no dieron más detalles de lo ocurrido.

Hasta ahora, las cuentas oficiales del artista no han emitido un comunicado y tampoco hay un posicionamiento público de familiares o representantes de la producción que acompañó sus recientes conciertos.

¿Cuál es el estado de salud de El Rey del Acordeón?

Reportan hospitalización de Ramón Ayala. @iamramonayala

Tanto Esteban Leyte como Chamonic señalaron que, sus fuentes consultadas, les informaron que el cantante está estable.

Gracias a Dios está estable, pero sus presentaciones que tenía previstas para este año yo creo que tendrá que cancelarlas…”, dijo Leyte.

Mientras que Chamonic indicó que, aunque estaba estable, El Rey del Acordeón seguía en observación.

El estado de salud de Ramón Ayala no se sabe con certeza hasta ahora debido a la falta de un comunicado oficial, sin embargo, la información sobre su presunta hospitalización genera inquietud entre sus seguidores, especialmente, por los antecedentes médicos que el cantante ha compartido en meses recientes y la forma en que se presentó en su último concierto en la Ciudad de México.

Problemas de salud del músico de 80 años

Actualmente Ramón Ayala presenta problemas de movilidad en las piernas, una condición que se ha hecho visible en los últimos eventos públicos, como en La México, en donde ha requerido apoyo de una silla de ruedas para trasladarse y, en algunos casos, para permanecer sentado en el escenario.

El músico en diferentes ocasiones ha hablado sobre las caídas que ha sufrido a causa de la debilidad motriz, detallando que se debe a que ha tenido más de 20 tropiezos a lo largo de su vida, incluido uno durante una presentación.

Además, a ello se suma el cuadro de neumonía que presentó el pasado 18 de septiembre del 2026, cuando reveló que estuvo internado varios días.

En aquella ocasión el artista explico que se estaba recuperando para retomar sus compromisos profesionales.

Estamos pidiéndole a Dios”, dijo al hablar de su salud y de las limitaciones que enfrenta por la falta de fuerza en las piernas.

Presentación polémica en La México

Reportan hospitalización de Ramón Ayala. @iamramonayala

Ramón Ayala se presentó ante su público el pasado 10 de octubre en la Plaza de Toros, alcaldía Benito Juárez, como parte de su gira para despedirse de los escenarios.

Ese día llamó la atención que el músico llegó en silla de ruedas y tocó el acordeón ante miles de asistentes sentado durante todo el concierto.

La condición física de Ayala llamó la atención del público que siguió el repertorio pese a las dificultades de movilidad que el músico mostro.

Pese a todo, El Rey del Acordeón interpretó clásicos como “Un puño de tierra” y compartió escenario con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo.

Sin embargo, la presentación no concluyó de la mejor manera, pues el sonido dejó de funcionar y las luces se apagaron mientras el cantante seguía sobre el escenario. En ese momento, los asistentes recibieron indicaciones de abandonar el recinto sin escuchar al artista despedirse.

De esa forma, el acordeonista no pudo terminar con el repertorio anunciado y la interrupción generó molestia entre los asistentes.

Aunque ese concierto generó mucha polémica, hoy los seguidores de Ramón Ayala se muestran preocupados por el estado de salud del cantante, quien mantiene una trayectoria de más de siete décadas en el regional mexicano y suma 113 producciones discográficas.

Por ahora, habrá que esperar un comunicado oficial del artista o de su equipo, que aclare cómo se encuentra actualmente y si siguen en pie sus presentaciones.