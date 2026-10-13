¿Por qué Jimin de BTS tiene tatuado el número 13 y qué significa para él?

Jimin de BTS celebra este 13 de octubre su cumpleaños número 31 y hay un detalle que ha llamado la atención de sus seguidores desde hace varios años. Se trata de un pequeño tatuaje en su muñeca izquierda que tiene un significado especial para el cantante surcoreano.

Aunque el número 13 suele relacionarse con la mala suerte en algunas culturas, para el integrante de BTS representa dos de las fechas más importantes de su vida, tanto en el ámbito personal como en su carrera musical.

El cantante, cuyo nombre completo es Park Ji-min, nació el 13 de octubre de 1995 en Busan, Corea del Sur. Sin embargo, su cumpleaños no es la única razón por la que eligió llevar esta cifra en su piel.

Jimin de BTS cumple 31 años este 13 de octubre, número que lleva tatuado en su muñeca izquierda. IG j.m

¿Por qué Jimin de BTS se tatuó el número 13?

El tatuaje 13 de Jimin está relacionado con su fecha de nacimiento y el inicio de su carrera junto a BTS, agrupación que debutó oficialmente el 13 de junio de 2013 bajo el sello Big Hit Entertainment.

Ambas fechas comparten el mismo número, una coincidencia que tiene un valor especial para el cantante, quien ha reconocido públicamente el cariño que siente por esta cifra.

El significado del tatuaje se relaciona con tres datos de su historia.

13 de octubre de 1995 es la fecha en la que nació Jimin.

13 de junio de 2013 fue el debut oficial de BTS.

2013 es el año en el que comenzó la trayectoria musical del grupo surcoreano.

Por esta razón, el número está asociado tanto con su nacimiento como con el comienzo de una etapa profesional que compartió con RM, Jin, Suga, J-Hope, V y Jungkook.

BTS debutó con el sencillo No More Dream, incluido en su primer lanzamiento discográfico, 2 Cool 4 Skool. Desde entonces, el 13 de junio se convirtió en una fecha de celebración para los integrantes y sus seguidores.

De hecho, el grupo conmemora cada año su aniversario mediante actividades conocidas como BTS Festa, que incluyen contenidos especiales, mensajes y distintas celebraciones dirigidas a ARMY, nombre de su comunidad de seguidores.

Aunque Jimin no ha explicado que cada uno de estos datos represente una razón independiente para tatuarse, las coincidencias entre su cumpleaños y el debut del grupo explican por qué sus seguidores relacionan el diseño con ambos acontecimientos.

Jimin de BTS cumple 31 años este 13 de octubre, fecha relacionada con el significado de su tatuaje. IG j.m

¿Qué ha dicho Jimin sobre el significado de su tatuaje 13?

El propio Jimin habló sobre el número 13 en enero de 2022, cuando participó en un video dedicado al proceso de creación de su colección de productos oficiales, conocida como Artist-Made Collection by BTS.

Durante la grabación, el cantante mostró el tatuaje de su muñeca y contó que sus compañeros solían bromear con él por haber elegido ese número.

Según relató, algunos integrantes le preguntaban si se había tatuado el 13 porque había terminado en esa posición durante un maratón o porque había sido la decimotercera persona en ingresar a su agencia.

También recordó que llegaron a bromear con la posibilidad de que el número representara haber completado 13 flexiones.

Entre risas, Jimin explicó que no existía ninguna relación con esas situaciones y señaló que simplemente le gustaba mucho el número.

La anécdota permitió conocer la reacción de sus compañeros ante el tatuaje, pero también dejó claro que se trataba de una elección personal del cantante y no de una referencia a alguna competencia o posición dentro del grupo.

En ese mismo video, Jimin decidió incorporar el número 13 a una sudadera de su colección, pues buscaba incluir detalles que tuvieran un significado especial para él y para los seguidores de BTS.

Jimin de BTS lleva el número 13 tatuado en su muñeca, en referencia a su cumpleaños y al debut del grupo. IG j.m

¿Cuándo mostró Jimin de BTS su tatuaje 13 por primera vez?

Los primeros registros públicos del tatuaje de Jimin aparecieron en febrero de 2020, durante las actividades promocionales del álbum Map of the Soul 7.

Los seguidores observaron el número en la parte interior de su muñeca izquierda durante una transmisión del grupo, aunque en ese momento surgieron dudas sobre si se trataba de un diseño permanente o simplemente estaba dibujado sobre su piel.

Días después, el tatuaje volvió a aparecer durante una presentación de Black Swan, lo que aumentó la curiosidad entre los integrantes de ARMY.

El 26 de marzo de 2020, Jimin realizó una transmisión en vivo a través de V Live, donde el pequeño número quedó nuevamente a la vista mientras conversaba con sus seguidores.

Durante aquella transmisión no ofreció una explicación detallada sobre el diseño, pero las imágenes permitieron apreciar mejor su ubicación y apariencia.

Jimin de BTS cumple 31 años este 13 de octubre, fecha que comparte con el número de su tatuaje. IG j.m

Fue hasta enero de 2022 cuando el cantante volvió a mostrarlo mientras hablaba de su colección de productos oficiales, confirmando que el número tenía importancia para él.

La colección incluyó una sudadera llamada With You Hoody, en la que incorporó el 13 como parte del diseño. La prenda también contenía referencias a BTS, entre ellas la frase You Never Walk Alone, título de uno de sus álbumes de 2017.

Los productos de Jimin comenzaron su preventa oficial el 17 de enero de 2022, a través de Weverse Shop, junto con unos aretes diseñados por el propio cantante.