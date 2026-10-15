Nsqk libró una infestación de insectos, escuchó Radiohead y grabó su 'perro' discazo Mosca

“Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto”, escribió Franz Kafka en la introducción de su obra cumbre La metamorfosis.

Es la misma frase que el cantante mexicano oriundo de Nuevo León, Nsqk, leía cuando un día despertó en su nuevo departamento junto a su esposa para descubrir que estaban siendo infestados por un enjambre de moscas.

Pasamos así días, hasta que un amigo me dijo: ‘vamos a hacerte una limpia’. Yo la verdad es que soy una persona muy escéptica con esas cosas, pero no por incrédulo, sino por miedo a descubrir cosas que no quiero. Resultó que me hicieron un estilo de brujería y mi departamento estaba lleno de moscas de panteón muy feas”, contó Rodrigo Torres, su nombre real, a Excélsior.

Su mánager fue quien lo convenció de ir a hacerse una “barrida”, como se le conoce a las limpias en distintas partes de México, y fue lo único que logró que los insectos desaparecieran.

El cantante tuvo que aplicarse una limpia para erradicar las moscas de su nueva casa. Mono Studio

Me estaba volviendo loco y no fue hasta que mi mánager me obligó a ir con un chamán que hace lo que llaman ‘armonizaciones’ que se me quitó. Y se quitaron las moscas”, recordó el regio.

Su nuevo disco, disponible desde hoy en plataformas digitales a las 18:00 horas, terminó llamándose Mosca. Todo ocurrió al mismo tiempo que Nsqk atravesaba por un momento de duda en su trayectoria tras el lanzamiento de su álbum ATP, cuando comenzó a cuestionar sus capacidades como artista.

Nsqk se dejó influenciar por las comparaciones que le hacían en redes sociales y comenzó a sentirse ensimismado. En este proceso de autoconocimiento sumó otro elemento que el público ya identifica en esta etapa: el perro dálmata.

“Me preguntaban en el equipo: ‘¿Por qué un dálmata?’, y yo decía: ‘Pues se ve chido’, y ésa debería ser razón suficiente. Después fue evolucionando conforme fuimos encontrando relaciones con el perro, porque en el disco lo mencionamos en varias ocasiones”, dijo.

También incluyó algunas colaboraciones sorpresa que ya todos podrán escuchar hoy. Mono Studio

En uno de los temas del álbum, Nsqk relata: “Atrapado y libre, como perro en balcón; el mundo es tuyo, pero no puede nacer de ti”.

Es algo que he sentido en ocasiones: que, como artista, me siento como un perro muy mexicano, como esos que están en los techos. Ahí están, pueden ver todo el mundo, están todo el día arriba, pero nadie los voltea a ver y nadie los escucha ladrar”, confesó.

Hoy, sin embargo, Nsqk no se ha transformado en escarabajo ni mosca ni dálmata abandonado en una azotea; es él mismo en una nueva faceta que buscaba desde hace dos años, cuando concluyó ATP. En aquel momento contó a este diario que trabajaba en un concepto japonés que terminó convirtiéndose en algo completamente distinto.

“La realidad es que se perdió. Al final del día vas haciendo un disco o cualquier proyecto y va cambiando, transformándose. Creo que la gente tiene una alta expectativa, pero confío mucho en que la vamos a cumplir”, aseguró.

Aunque se trata de una propuesta distante de la idea inicial, de ATP (2022), de Roy (2022) o de su EP Braille (2021), el intérprete debía asegurarse de no repetir fórmulas para evolucionar y ofrecer material fresco.

“Hay un proceso de búsqueda largo, con mucha experimentación: cambiar las fórmulas, empezar con ideas muy destructivas y luego ir refinando qué funciona y qué no. También está el hecho de consumir mucha música: escuchar como esponja todo lo que sea posible sin importar el género, el idioma o el país de origen. Vas detectando cosas que te gustan”, detalló.

El cantante se comparó con un perro dálmata. Mono Studio

Para este disco escuché mucho a Radiohead, pero también mucha salsa durante el proceso. Quizás no se nota en la música, pero sí en las armonías o en las estructuras. Algo que me encanta de la salsa es que el instrumental brilla por sí solo: te dejan sonar el puente o el instrumental solo. Eso es algo que busco hacer más en este disco”, precisó.

Son 17 tracks los que componen esta producción. Además de navegar entre el trap, el house, el rock y la balada pop, sumó colaboraciones de Riosse, Eslabón Armado, Julieta Venegas y Kevin Kaarl. Este material lo guiará hacia su concierto en el Estadio GNP el próximo 23 de enero de 2027 que, por cierto, tiene confianza en que tendrá sold out: ""Sobre el show en el Estadio GNP Seguros, pues me siento bien, tranquilo, feliz y esperando que se llene, primero Dios".

A pesar del esfuerzo invertido en ofrecer el mejor producto para él y su audiencia, confía en que, dado el contexto actual de consumo musical, Mosca encontrará su lugar.