El influencer y modelo brasileño Gabriel Félix murió a los 29 años después de sentirse mal mientras jugaba futbol con sus amigos, en la ciudad de Campinas, Brasil. El creador de contenido recibió atención médica, pero no logró sobrevivir, según confirmó su equipo de representación.

El fallecimiento ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre y fue confirmado por su pareja, la también influencer Isabelle Abreu, conocida como Xsbel, con quien tenía una hija de tres años llamada Amelie. La joven compartió varios mensajes de despedida y una carta que Gabriel había escrito para la niña antes de morir.

¿De qué murió el influencer Gabriel Félix?

La agencia Play9, que representaba a Gabriel Félix e Isabelle Abreu, informó que el creador de contenido comenzó a sentirse mal mientras participaba en un partido de futbol con sus amigos, por lo que recibió atención médica de emergencia.

“Gabriel fue a jugar futbol la noche de este jueves 19 y se sintió mal. Recibió asistencia inmediatamente, pero no resistió”, señaló la agencia en un comunicado difundido por medios brasileños como CNN Brasil y UOL.

Gabriel Felix y su hija Amelie de tres años Instagram

Sin embargo, la causa exacta de su muerte todavía no ha sido confirmada. Su pareja explicó que la familia desconocía qué había ocurrido y pidió respeto mientras enfrentaban la pérdida.

“Lamentablemente, la noticia es verdadera. Todavía no sabemos qué pasó, pero Gabriel falleció anoche”, escribió Isabelle en sus historias de Instagram el viernes 20 de noviembre.

La familia organizó una ceremonia de despedida privada, reservada para sus familiares y amigos cercanos, y solicitó que los seguidores del influencer respetaran su decisión de mantener el funeral fuera de la atención pública.

¿Qué decía la carta que Gabriel Félix dejó a su hija?

Después de confirmar el fallecimiento, Isabelle Abreu compartió una carta que encontró en el teléfono de Gabriel, escrita el 5 de octubre de 2024, cuando su hija Amelie comenzaba a dar sus primeros pasos.

En el mensaje, el influencer hablaba sobre la emoción que sentía al verla crecer y compartía algunos consejos que esperaba que la niña recordara durante su vida.

“Ahora, Amelie, el mundo es tu parque de diversiones”, escribió Gabriel, quien también le aconsejó valorar los momentos felices y recordar las experiencias que compartiera con sus seres queridos.

El creador de contenido mencionó tres enseñanzas que consideraba importantes: dar prioridad al amor, tratar a las personas con amabilidad y mantener su fe religiosa.

También le recordó que enfrentaría momentos difíciles, pero que podría encontrar consuelo en sus recuerdos. En uno de los fragmentos expresó que, entre todas las cosas que había creado y las que llegaría a crear, su hija siempre sería la más maravillosa.

La carta fue recuperada por Isabelle días después de la muerte de su pareja y compartida con sus seguidores, quienes habían acompañado a la familia desde el nacimiento de Amelie en octubre de 2023.

Isabelle Abreu se despide de Gabriel Félix y hace promesa a su hija

Isabelle Abreu también publicó una carta de despedida dedicada a Gabriel, en la que recordó su relación y prometió que Amelie crecería conociendo el cariño que su padre sentía por ella.

“Prometo amarte hasta mi último suspiro, prometo cuidar de Amelie y haré todo lo posible para estar aquí y verla crecer”, expresó la influencer en una publicación realizada después del funeral.

La creadora de contenido aseguró que conservaría las cartas que ambos habían escrito para su hija y que se encargaría de contarle cómo había sido su padre, además de compartir con ella los recuerdos de su relación.

En otro mensaje, Isabelle describió a Gabriel como el amor de su vida y recordó los planes que tenían para el futuro, entre ellos su boda y la construcción de una casa familiar.

Gabriel Félix jugaba futbol cuando murió Instagram

La pareja se había comprometido en julio de 2025, durante un viaje a las Dolomitas, en Italia, donde Gabriel le pidió matrimonio. Meses después, ambos comenzaron a compartir los preparativos para construir una vivienda en la que planeaban vivir junto a Amelie.

¿Quién era Gabriel Félix, influencer brasileño que murió a los 29 años?

Gabriel Augusto Mateus Félix era un modelo y creador de contenido originario de Uberaba, en el estado brasileño de Minas Gerais. Alcanzó popularidad por sus videos de humor, moda vintage y publicaciones sobre su vida familiar.

En Instagram acumulaba alrededor de 3 millones de seguidores, mientras que en TikTok reunía cerca de 1.9 millones. También administraba junto con Isabelle el canal de YouTube Gabriel & Isabelle, que superaba el millón de suscriptores.

La historia de la pareja comenzó durante la pandemia de covid-19, cuando ambos se conocieron a través de amigos en común. En febrero de 2021 se encontraron personalmente en São Paulo y posteriormente comenzaron a vivir juntos.

En octubre de 2023 nació Amelie, su primera hija, quien se convirtió en una presencia frecuente dentro de sus publicaciones. Un día antes de la muerte del influencer, Isabelle había compartido un video de una clase de baile en Fortaleza en la que aparecían los tres integrantes de la familia.