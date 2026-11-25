Mon Laferte anunció que se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo 22 de mayo de 2027, como parte de una nueva etapa de su Femme Fatale Tour. La cantante chilena también confirmó un concierto en Guadalajara, después de haber agotado tres fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes.

Las nuevas presentaciones llevarán a la intérprete de Tu falta de querer y Amárrame a escenarios de mayor capacidad, con un espectáculo que combinará sus canciones más conocidas con temas de sus discos Femme Fatale y Femme Fatale Vol. 2.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Mon Laferte en México?

La cantante ofrecerá dos conciertos en México durante mayo de 2027. El primero tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos de mayor capacidad de la Ciudad de México, mientras que el segundo se realizará una semana después en Jalisco.

Las fechas confirmadas son:

Ciudad de México: sábado 22 de mayo de 2027, en el Estadio GNP Seguros, a las 21:00 horas.

sábado 22 de mayo de 2027, en el Estadio GNP Seguros, a las 21:00 horas. Guadalajara: sábado 29 de mayo de 2027, en el Coliseo GNP Seguros de Zapopan, a las 21:00 horas.

El concierto en Guadalajara se realizará en el antiguo Estadio 3 de Marzo, que fue renovado y rebautizado como Coliseo GNP Seguros en 2026. El inmueble tiene capacidad para recibir hasta 30 mil asistentes, dependiendo de la configuración del espectáculo.

¿Cuándo será la preventa de boletos para Mon Laferte?

La preventa Banamex comenzará el lunes 30 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, mientras que la venta general se realizará el martes 1 de diciembre, también a partir de las 14:00 horas.

Presentación del nuevo álbum de la artista Mon Laferte titulado "Femme Fatale" (2025). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Los boletos estarán disponibles mediante Ticketmaster, tanto para el concierto del Estadio GNP Seguros como para la presentación en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara.

La plataforma también contempla paquetes VIP para ambas fechas y establece un límite general de ocho boletos por comprador, aunque algunas categorías podrían tener restricciones diferentes.

Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer los precios oficiales ni el mapa definitivo de localidades para los conciertos. Esta información podrá consultarse conforme se acerquen las fechas de venta.

¿Cómo será el Femme Fatale Tour de Mon Laferte en 2027?

Mon Laferte ampliará la producción de su Femme Fatale Tour para adaptarla a los nuevos escenarios, después de la respuesta que obtuvo durante sus tres presentaciones en el Palacio de los Deportes en mayo de 2026.

De acuerdo con Ocesa, el espectáculo estará dividido en actos y tendrá elementos teatrales que acompañarán las interpretaciones de la cantante. La intención es construir una puesta en escena cercana a un musical, en lugar de limitarse a una sucesión de canciones.

La propuesta reúne los dos álbumes que Mon Laferte ha presentado durante esta etapa de su carrera: Femme Fatale, publicado en 2025, y su continuación, Femme Fatale Vol. 2, lanzada en 2026.

Ambos trabajos exploran distintos estilos musicales y forman parte de la gira con la que la artista ha recorrido escenarios de América y Europa. Para las nuevas fechas mexicanas, Ocesa adelantó un repertorio que también incluirá canciones de otras etapas de su discografía.