Jennifer Lopez volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por su música o sus proyectos cinematográficos, sino por el precio de uno de los productos más recientes de su marca de belleza. La cantante lanzó una colección de bálsamos labiales de edición limitada que rápidamente llamó la atención por sus diseños, pero también por su elevado costo.

La línea pertenece a JLo Beauty, firma que la artista fundó en 2021 y con la que ha incursionado principalmente en el mercado del cuidado de la piel. Sin embargo, su nueva propuesta no fue recibida con el mismo entusiasmo por todos sus seguidores, pues varios usuarios consideraron que pagar cerca 150 dólares por un bálsamo para labios es demasiado.

La polémica creció luego de que algunas personas expresaran su inconformidad en Instagram y X, donde cuestionaron si las características del producto realmente justifican su precio.

Los tres bálsamos de JLo Beauty tienen detalles de cristales Swarovski; cada uno cuesta cerca de 150 dólares. Foto: JLo Beauty

¿Cuánto cuestan los nuevos bálsamos de Jennifer Lopez?

Los nuevos productos reciben el nombre de Beso Blings y forman parte de una colección especial que destaca por sus empaques coloridos, inspirados en el arte del grafiti y otros doseños, además de incluir detalles brillantes con cristales de Swarovski.

Cada bálsamo tiene un precio original de 150 dólares, cantidad que equivale aproximadamente a 2 mil 700 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio. Esto significa que adquirir los tres productos representaría un gasto cercano a los 8 mil 100 pesos.

La colección está integrada por tres versiones: The Dance, The Singer y The Star. Cada una tiene un sabor diferente: Manzana Crujiente, Cereza Negra y Coco Dream.

Foto: jlobeauty.com

De acuerdo con la descripción de la marca, los bálsamos están formulados con Terralume Complex, un complejo de ingredientes derivados del olivo que forma parte de su propuesta de cuidado y regeneración de la piel.

¿Por qué los productos de JLo Beauty provocaron molestia en redes sociales?

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos internautas consideraron que el costo está fuera de proporción para un producto de uso cotidiano, especialmente en un contexto en el que muchas familias enfrentan dificultades para cubrir sus gastos.

En X, un usuario calificó el precio como "ridículamente caro". Mientras tanto, en Instagram, otra persona señaló que resulta poco sensible comercializar un bálsamo de 150 dólares, cuando hay consumidores que tienen dificultades incluso para comprar alimentos.

Otros comentarios también hicieron referencia al panorama económico de Estados Unidos y cuestionaron que la cantante estableciera un precio tan elevado para un artículo de belleza.

A las críticas se sumó el maquillista e influencer Jeffree Star, quien arremetió contra el lanzamiento de JLo Beauty. El creador de contenido cuestionó que Jennifer Lopez forme parte de la industria de la belleza y puso en duda que el producto tenga un valor que justifique lo que cuesta.

Foto: JLo Beauty

¿Jennifer Lopez utilizó la IA para promocionar sus bálsamos?

La controversia no se limitó al precio. El material audiovisual con el que se anunció la colección también generó comentarios entre los usuarios de Instagram.

La campaña fue publicada el pasado 5 de noviembre y mostró los tres bálsamos junto con imágenes de frutas y escenarios inspirados en Nueva York. Sin embargo, el video incluye una etiqueta que advertía sobre el uso de inteligencia artificial, situación que despertó curiosidad y algunas críticas.

La cuenta de la empresa Gloss Social, identificada como responsable de la edición creativa, explicó que el contenido fue realizado con asistencia de IA, pero bajo la dirección de personas.

En su mensaje, la compañía señaló que esta tecnología les permite explorar nuevas posibilidades visuales, mientras que el concepto, la selección de imágenes y la edición final permanecen bajo supervisión humana.

¿Los bálsamos de JLo Beauty tienen descuento?

Pese a los comentarios negativos, la marca también ha promovido algunas ofertas para sus productos durante la temporada de Black Friday.

De acuerdo con la información proporcionada para el lanzamiento, JLo Beauty ofrece un descuento del 20% en los bálsamos, además de una promoción adicional del 40% por su campaña de Black Friday. Las condiciones y el precio final deben consultarse directamente en la tienda, pues pueden variar.

Jennifer Lopez lanzó su firma de belleza el 1 de enero de 2021. Desde entonces, ha presentado diferentes productos enfocados principalmente en el cuidado de la piel, con fórmulas que destacan ingredientes y tratamientos inspirados en sus propias rutinas.

Por ahora, los Beso Blings han conseguido llamar la atención, aunque buena parte de la conversación alrededor de ellos se ha concentrado en una pregunta: ¿realmente vale la pena pagar tanto por un bálsamo labial?