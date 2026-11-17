El cantante Edwin Luna habló sobre uno de los episodios más complicados que ha enfrentado en su matrimonio con Kimberly Flores, luego de que la participación de la modelo en La Casa de los Famosos desatara una fuerte controversia en 2021. El vocalista de "La Trakalosa de Monterrey" reconoció que aquella situación tuvo consecuencias emocionales para su familia, especialmente para sus hijos.

Durante una conversación con José Eduardo Derbez en el podcast "Mixologando", el cantante recordó cómo vivió aquellos días y explicó que, aunque fue una etapa difícil, actualmente mantiene una buena relación con su esposa. También habló de la pausa que atravesaron recientemente y de la importancia que ha tenido la comunicación para resolver sus diferencias.

Foto: Instagram kimfloresgz

¿Cómo vivió Edwin Luna la polémica de Kimberly Flores?

El cantante recordó que la participación de Kimberly Flores en el programa provocó un escándalo mediático y es que usuarios en redes sociales señalaban la cercanía que mantenía con el actor Roberto Romano, situación que generó especulaciones sobre un posible coqueteo entre ambos.

Edwin reconoció que el episodio fue particularmente complicado porque, mientras su esposa permanecía dentro del reality, él estaba al cuidado de sus hijos y tenía que enfrentar las preguntas que surgían en casa por las noticias que circulaban.

Mi esposa estuvo en La Casa de los Famosos y fue un desmadre mediático por coscolina”, comentó entre risas durante la entrevista.

El cantante también recordó que sus hijos llegaron a cuestionarlo sobre lo que estaba ocurriendo y por qué su familia aparecía constantemente en los medios de comunicación.

Foto: Redes sociales

Yo estaba en casa con los niños y ellos sí me preguntaban: ‘Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás saliendo tú también en notas?’. Y sí fue algo muy pesado, pero siento que lo superé. Ya me siento como si nada”, compartió.

¿Por qué Kimberly Flores abandonó La Casa de los Famosos?

La participación de Kimberly Flores en la primera temporada de La Casa de los Famosos, transmitida en 2021 por Telemundo, terminó de manera inesperada cuando decidió abandonar la competencia por voluntad propia.

Durante su estancia, la modelo guatemalteca recibió comentarios entre los espectadores por su amistad con Roberto Romano.

La situación también tuvo repercusiones fuera del programa. Edwin Luna viajó a la Ciudad de México para buscar a su esposa y hablar con ella sobre lo que estaba ocurriendo, pues el escándalo ya había comenzado a afectar el entorno familiar.

Después de conseguir autorización para comunicarse con Kimberly, el cantante habló con ella en la sala de Zoom y le pidió que saliera del reality. Finalmente, la modelo aceptó dejar la competencia para atender los asuntos personales que enfrentaba fuera de las cámaras.

Foto: Instagram edwinlunat

¿Cómo está actualmente la relación de Edwin y Kimberly?

Al hablar sobre su matrimonio, Edwin explicó que actualmente atraviesan una etapa distinta, en la que han procurado ser más transparentes y expresar directamente lo que sienten.

El cantante reconoció que están pasando por una pausa en su relación, pero aseguró que este periodo también les ha permitido mejorar la comunicación y abordar situaciones que antes podían resultar complicadas.

Nos llevamos bien chido mi mujer y yo. Ahorita estamos pasando por un proceso, una pausita, pero nos ha servido para tener esa comunicación más fluida y hablar más directo”, explicó.

Además, señaló que la madurez ha sido importante para afrontar las diferencias de pareja, pues ahora ambos pueden hablar con mayor honestidad, incluso cuando las conversaciones resultan incómodas.

Foto: Instagram edwinlunat

¿Qué pasó entre Edwin Luna y Kimberly Flores 8 días después de su cumpleaños?

Otro de los momentos que llamó la atención de la conversación ocurrió cuando José Eduardo Derbez le recordó que, apenas ocho días después de que Kimberly Flores le dedicara un mensaje de cumpleaños en el que lo llamó "mi amor", el cantante anunció que atravesaban una pausa sentimental.

Edwin Luna y Kimberly Flores IG edwinlunat

Al preguntarle qué había sucedido durante ese breve periodo, Edwin respondió con franqueza que también había cometido algunas cosas de las que posteriormente habló con su esposa.

Sí, hice mis desmadres. Que, de hecho, cuando nos volvimos a acercar, fue lo primero que dije: ‘¿Sabes qué? Pasó esto y esto, y esto y esto’. No mames. Era una pausa friendly”, relató.

Con esta respuesta, el vocalista dejó ver que, al retomar la cercanía con Kimberly, optó por contarle lo que había ocurrido durante el distanciamiento, en lugar de ocultarlo.

¿Qué dijo Edwin Luna sobre la nueva pareja de Alma Cero?

Durante la misma charla, José Eduardo también aprovechó para preguntarle por la relación de su expareja, Alma Cero, con un cirujano que anteriormente había sido cercano al cantante y que incluso lo había llamado "compadre".

Lejos de mostrar alguna molestia, Edwin respondió con humor y recordó que el médico fue quien le realizó un injerto capilar, procedimiento del que quedó bastante satisfecho.

No, que me dejó el pelo con madre. Me encantó el pelo y me lo dejó chingón. De repente, desde lo del injerto, le digo: ‘Eh, ¿qué onda? ¿Cómo le hago para esto?’, y sí me pasa tips y todo”, comentó.

José Eduardo señaló que conocía a las personas involucradas y que le parecían buenas personas. Edwin coincidió con él y consideró que la madurez también influye en la manera de reaccionar ante este tipo de situaciones.

Así, entre bromas y confesiones, el cantante abordó tanto los episodios más complicados de su vida sentimental como la forma en que actualmente intenta manejar sus relaciones personales.