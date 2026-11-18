Lo que comenzó como una amistad durante el rodaje de una película terminó en un distanciamiento que perdura hasta la actualidad. Christina Ricci reveló que existe un asunto pendiente con Cher desde que era adolescente.

¿Por qué Cher dejó de hablarle a Christina Ricci?

Durante su participación en Watch What Happens Live with Andy Cohen, el martes 17 de noviembre, la protagonista de Yellowjackets sorprendió al reconocer que lleva años sin mantener comunicación con la cantante, pese al cariño que todavía siente por ella.

El tema surgió cuando el conductor le preguntó si seguía en contacto con la artista, con quien compartió créditos al comienzo de su carrera en Hollywood.

“No estoy [en contacto con ella]. Desafortunadamente, ella todavía está molesta conmigo, guarda rencor”, respondió la actriz.

Según explicó Christina Ricci, todo comenzó cuando ambas participaron en una entrevista para una revista. Durante aquella conversación, la cantante hizo algunos comentarios poco favorables sobre su compañera, lo que la llevó a comunicarse con ella después de la publicación.

Cher intentó aclarar lo sucedido mediante un mensaje de voz en el que ofreció disculpas y aseguró que sus declaraciones habían sido tergiversadas por los periodistas. Sin embargo, la joven actriz decidió no responder.

“Luego me dejó un mensaje de voz sobre cómo los periodistas siempre intentan sacar lo peor y bla, bla, bla, y lo sentía mucho, y yo tenía 19 años, así que no devolví ese mensaje”, recordó.

Lo que Ricci no imaginaba entonces era que aquella llamada sin contestar marcaría el rumbo de su relación con la intérprete de Believe durante las siguientes décadas.

Christina Ricci reveló que su distanciamiento con Cher comenzó cuando tenía 19 años y no respondió un mensaje de voz. IG cristinaehrlich / IG cher

Christina Ricci ha intentado reconciliarse con Cher

Aunque han pasado alrededor de 27 años desde aquel incidente, la actriz aseguró que ha buscado acercarse nuevamente a su antigua compañera de reparto. No obstante, describió la falta de respuesta a sus intentos de comunicación como un “silencio de radio”.

Lejos de reprocharle su actitud, Ricci reconoció que ahora puede comprender por qué la cantante se habría sentido ofendida al no recibir una respuesta después de tomarse el tiempo para ofrecerle una disculpa.

La también protagonista de Casper admitió que, de haber estado en el lugar de Cher, posiblemente habría reaccionado de una manera similar ante el comportamiento de una compañera mucho más joven.

Además, aprovechó las cámaras del programa para enviarle un mensaje directo a la artista de 80 años, dejando claro que el distanciamiento no ha cambiado la admiración que siente por ella.

“Te quiero, Cher, te quiero muchísimo”, expresó.

Christina Ricci aseguró que ha intentado retomar la comunicación con Cher en varias ocasiones, pero no ha recibido respuesta. IG cristinaehrlich

La relación entre Cher y Christina Ricci durante el rodaje de Sirenas

Antes de convertirse en una de las actrices infantiles más reconocidas de los años 90, Christina Ricci encontró en Cher a una de sus primeras figuras de apoyo dentro de la industria cinematográfica.

Ambas trabajaron juntas en Sirenas, una comedia dramática estrenada en 1990 que también contó con la participación de Winona Ryder y Bob Hoskins. La película representó el debut cinematográfico de Ricci, quien tenía apenas 10 años cuando llegó a los cines.

En 1999, durante una entrevista con Rolling Stone, la actriz contó que la cantante había intervenido a su favor para que consiguiera el papel de Kate Flax, después de participar en seis audiciones para la producción.

También recordó que solía pasar tiempo en el tráiler de Cher cuando buscaba evitar las lecciones con su tutor escolar.

Sirenas, estrenada en 1990, marcó el debut cinematográfico de Christina Ricci y el inicio de su amistad con Cher. IMDb

En 2024, Ricci volvió a hablar sobre aquella experiencia con Entertainment Weekly, donde destacó la protección que recibió de la cantante frente a situaciones que todavía no comprendía debido a su corta edad.

Después de Sirenas, la actriz construyó una carrera con títulos como

Los locos Addams (1991).

Casper (1995).

La leyenda del jinete sin cabeza (1999).

Monster (2003).

Actualmente, Christina Ricci interpreta a Misty Quigley en Yellowjackets, serie que comenzará a emitir su cuarta y última temporada el próximo 20 de noviembre de 2026 a través de Paramount+.