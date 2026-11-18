Lejos de los escenarios, Christian Nodal enfrenta una disputa que involucra a su propia familia y el nombre con el que alcanzó la fama. El cantante de regional mexicano ha tomado nuevas medidas legales para proteger su identidad artística.

¿Por qué Christian Nodal inició otro procedimiento legal contra su padre?

El pasado 9 de noviembre, Christian Nodal presentó una oposición ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para impedir que su padre, Jesús Jaime González Terrazas, consiga un nuevo registro comercial bajo el nombre del cantante.

De acuerdo con El Universal, el origen de este procedimiento se encuentra en una solicitud que el padre del intérprete ingresó el 30 de septiembre de 2026, identificada con el número de expediente 3714831.

A diferencia de otros registros relacionados con la carrera musical del sonorense, esta solicitud corresponde a la clase 16 de la clasificación de marcas, que abarca productos como los siguientes.

Fotografías.

Materiales impresos.

Artículos de papelería.

Publicaciones impresas.

El abogado del cantante, Ian Sergio Ibarra Hernández, argumentó que González Terrazas no es la persona a la que pertenece el nombre artístico que pretende registrar y que tampoco tiene la autorización expresa de su hijo.

La oposición permite que la autoridad conozca los motivos por los que una persona considera que determinada marca no debería concederse a otro solicitante.

Por ahora, el procedimiento continúa abierto y será el IMPI el encargado de analizar la documentación presentada antes de determinar si procede el registro solicitado por el padre del artista.

Christian Nodal busca impedir que su padre obtenga un nuevo registro comercial de su nombre artístico ante el IMPI. Mezcalent

¿Quién tiene los derechos sobre el nombre de Christian Nodal?

Parte de la controversia entre el cantante y su padre tiene su origen en los primeros años de la carrera del intérprete de Adiós Amor, cuando todavía era menor de edad y comenzaba a ganar reconocimiento en la industria musical.

Desde entonces, Jesús Jaime González Terrazas ha conseguido distintos registros comerciales que hacen referencia a la identidad artística de su hijo y que están relacionados con actividades de entretenimiento.

Entre las marcas de las que aparece como titular se encuentran las siguientes.

CN CHRISTIAN NODAL.

NODAL.

CHRISTIAN NODAL PAL CORA.

Padre e hijo también comparten la titularidad de registros relacionados con otros sectores comerciales, entre ellos las bebidas y los servicios de restaurantes y bares.

En 2024, el IMPI ya había realizado observaciones durante el trámite de la marca CHRISTIAN NODAL PAL CORA, debido al reconocimiento público del intérprete y a la posibilidad de generar confusión entre los consumidores.

En aquel momento, la autoridad también cuestionó la falta de documentación que acreditara el consentimiento del artista. Aunque el registro finalmente fue concedido, su defensa busca que este antecedente sea considerado en el procedimiento actual.

Como parte de su estrategia legal, el esposo de Ángela Aguilar también solicitó que el instituto reconozca la notoriedad de la marca CHRISTIAN NODAL.

Para respaldar esta petición, su equipo reunió documentos sobre su trayectoria artística, estadísticas de plataformas musicales y cifras de seguidores en redes sociales, con los que busca acreditar el reconocimiento que ha adquirido su nombre durante la última década.

Christian Nodal solicitó al IMPI reconocer la notoriedad de su nombre artístico tras una década de trayectoria musical. Mezcalent

Christian Nodal también enfrenta problemas para registrar El Forajido

El nombre con el que debutó en la música no es la única denominación que el cantante busca proteger ante las autoridades mexicanas.

En abril de 2026, el intérprete inició los trámites para obtener el registro de El Forajido, nombre que ha utilizado en diferentes proyectos musicales y que forma parte de la imagen que ha construido durante su carrera.

Sin embargo, la solicitud encontró resistencia por parte de Grupo Forajido, una agrupación que utiliza dicha denominación desde hace más de 30 años.

La banda presentó una oposición ante el IMPI al considerar que la marca solicitada por el sonorense podría generar confusión entre el público debido a la semejanza de los nombres.

Durante la revisión del trámite, la autoridad también identificó registros de marcas similares vinculadas con la prestación de servicios de entretenimiento y espectáculos.