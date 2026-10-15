Alan Parsons Live Project en Velodrómo Olímpico: setlist, cómo llegar y todo sobre su concierto

Alan Parsons Live Project estará dentro de poco en México para reunirse con sus fanáticos que esperan cantar a todo pulmón sus grandes éxitos de la banda liderada por el músico, cantante y productor británico en un concierto en CDMX.

Si eres fan de la agrupación e irás al concierto que ofrecerán en México dentro de unos días, aquí te contamos todo lo que tienes que saber del show de Alan Parsons Live Project.

IG: Alan Parsons

¿Cuándo se presentará Alan Parsons Live Project en el Velodrómo Olímpico?

Será el próximo 16 de octubre cuando Alan Parsons Live Project se presente en México para dar un concierto ante sus fans.

El evento se realizará en el Velódromo Olímpico y comenzará a las 9:00 PM, así que roma tus precauciones para que o llegues tarde.

IG: Alan Parsons

¿Cómo llegar al Velódromo Olímpico?

Llegar al Velódromo Olímpico es muy fácil. Lo primero que debes saber es que está ubicado en Radamés Treviño S/N, Col. Jardín Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza.

Toma en cuenta que si llegarás en auto te recomendamos llegar temprano, ya que en el lugar sí hay estacionamiento, pero puede llenarse.

IG: Alan Parsons

Por otra parte, para llegar en transporte público la opción más directa es en el metro. Deberás tomar la línea 9 o café y bajarte en la estación Velódromo. Al salir verás el recinto a unos cuantos metros.

Probable setlist de Alan Parsons Live Project en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Alan Parsons Live Project interprete en su concierto de CDMX.

Standing on Higher Ground

Don't Answer Me

Time

I Wouldn't Want to Be Like You

A Dream Within a Dream

The Raven

The Tell-Tale Heart

The Cask of Amontillado

(The System of) Dr. Tarr and Professor Fether

The Fall of the House Of Usher

To One in Paradise

Damned If I Do

La Sagrada Familia

Prime Time

Sirius

Eye in the Sky

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