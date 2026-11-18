Adolfo Ángel Alba, fundador de Los Temerarios, anunció que recurrirá a abogados especializados para proteger el nombre y el legado musical de la agrupación ante posibles usos no autorizados de su marca y materiales discográficos. El compositor advirtió que no permitirá que terceros aprovechen la identidad del grupo o se atribuyan trabajos que no les pertenecen.

El músico compartió un comunicado en su cuenta de X, donde aclaró que no tiene inconveniente en que otros artistas interpreten sus composiciones; sin embargo, señaló que existe una diferencia entre rendir homenaje a sus canciones y utilizar elementos relacionados con Los Temerarios sin la autorización correspondiente.

"Me da gusto escuchar mis canciones en otras voces. Saber que lo que un día escribí sigue encontrando nuevos caminos y un lugar en la vida de alguien es uno de los regalos más hermosos de la música", expresó el también productor, quien destacó la importancia que tiene para él que sus temas continúen llegando a nuevas generaciones.

¿Por qué Adolfo Ángel de Los Temerarios tomará acciones legales?

El fundador de Los Temerarios explicó que su inconformidad está relacionada con la utilización del nombre, el logotipo y su imagen en proyectos ajenos a la agrupación. También manifestó su preocupación por la atribución de sus arreglos musicales a otras personas y la difusión de grabaciones originales sin su consentimiento.

"No aceptaremos que se utilice nuestra marca para confundir al público ni que se presente como propio el trabajo de otros", advirtió el compositor, quien consideró que proteger la identidad de Los Temerarios también representa una forma de respetar la confianza que sus seguidores depositaron en el grupo durante décadas.

Adolfo Ángel detalló que solicitará la intervención de especialistas legales para revisar distintas situaciones que, desde su perspectiva, podrían afectar sus derechos sobre las obras y producciones musicales. Entre ellas mencionó la publicación de materiales discográficos originales en los que se ha reemplazado la voz de los intérpretes.

Logo de Los Temerarios X

"Atenderemos con abogados especializados el uso sin autorización de nuestra marca, nuestro logotipo o mi imagen en proyectos ajenos; la atribución de mis arreglos a otras personas y la publicación sin permiso de las grabaciones originales que produje, incluso cuando se les sustituya la voz", señaló.

Los Temerarios ya habían denunciado el uso de su nombre

La reciente declaración no es la primera ocasión en que Los Temerarios advierten sobre el aprovechamiento de su identidad artística. En febrero de 2025, la agrupación denunció que algunos clubes nocturnos utilizaban su nombre para promocionar conciertos no oficiales, situación por la que anunció medidas legales y pidió a sus seguidores consultar sus canales oficiales.

Posteriormente, en marzo de 2026, Adolfo Ángel volvió a pronunciarse sobre la protección del logotipo de Los Temerarios. En aquella ocasión sostuvo que se trataba de una creación original relacionada con la historia de la agrupación y advirtió que no permitiría su apropiación o utilización indebida por parte de terceros.

Estas declaraciones ocurren después de que la agrupación originaria de Fresnillo, Zacatecas, concluyera su trayectoria conjunta. Los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel Alba anunciaron su separación musical en agosto de 2023 y realizaron una extensa gira de despedida que terminó con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el 20 y 21 de diciembre de 2024.

Love of Lesbian. Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Adolfo Ángel asegura que continuará escribiendo canciones

A pesar de su postura respecto al uso de la marca de Los Temerarios, el compositor dejó claro que mantiene su interés en crear nueva música. En la parte final de su publicación aseguró que seguirá trabajando en nuevas canciones, al mismo tiempo que buscará preservar la historia de la agrupación que construyó junto a su hermano.

"Seguiré frente al teclado, escribiendo la próxima canción. Con la misma pasión con la que he dedicado mi vida a la música, seguiré cuidando esta historia y el nombre que nos une", concluyó el músico, sin anunciar por el momento algún lanzamiento o proyecto específico relacionado con sus nuevas composiciones.

bgpa