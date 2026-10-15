¡Otro video viral del “Chicharito”! Gracias al implante de pelo, dice que tira mejor los penales

Han pasado casi once meses desde que el “Chicharito” falló un penal que dejó a las Chivas del Guadalajara fuera de la Liguilla, y el jugador aún sigue haciendo sátira del error que ocurrió en su último juego con el Rebaño Sagrado.

El pretexto para burlarse de lo ocurrido ahora fue su implante de cabello que aparentemente se realizó recientemente. Enumeró múltiples beneficios que le trajo el haberse sometido al procedimiento, entre ellos, cobrar mejor los tiros penales.

“Antes del injerto yo presentaba conductas altamente preocupantes. Quería conquistar al mundo, fallaba penales, le respondía igualmente al mesero cuando me decía buen provecho”, comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Previamente, el también ex delantero del Manchester United había publicado un video promoviéndose como el fan número uno del cantante Luis Miguel, donde también aprovechó la oportunidad de burlarse de su falla aquel 30 de noviembre de 2025, donde no logró marca el penal que significaba el 3-3 contra Cruz Azul y el pase a Semifinales del Apertura 2025.

“Chicharito” aprovechó para recordar que aún es el jugador mexicano con más goles marcados con la Selección Mexicana y para dejar un mensajito a quienes no lo volvieron a convocar al Tri en los últimos años: “Si me hubieran permitido jugar más, tendría más goles, pero bueno, tampoco quiero presumir”, dijo.

“Beneficios que nadie me advirtió, que la ciencia aún no se atreve a investigar":

“Tiro mejor los penales. Con el pelo el balón comienza a respetarte.

“Número dos, te hace buena personas, antes tenía pensamientos muy oscuros, como no compartir mi cargador”.