El anuncio de que México albergará la Copa del Mundo Femenil 2031 ha puesto a trabajar a varios equipos de cara a poder ser sede de la justa y pese al deseo del Club Santos Laguna de albergar el torneo, el TSM no cumple con los requisitos de FIFA.

Así como en el Mundial 2026, se espera que el Estadio Banorte, el Estadio de Monterrey y el Estadio de Guadalajara sean las principales sedes de la justa 2031.

Ayer, Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales de la FMF, platicó para Excélsior y confirmó que hay una propuesta para que sean 7 estadios para la Copa del Mundo 2031, sin embargo, habría un problema con el de Santos.

El TSM Corona, estadio de Santos Laguna MEXSPORT

El Estadio de Santos, el peor evaluado por la FIFA

La FIFA publicó el reporte de evaluación de la propuesta de estadios que pudieran albergar la justa mundialista y el TSM Corona fue el peor evaluado de los 20, con una calificación de 3.2 sobre 5.

El Bid Evaluation Report refiere que aunque el Corona ha albergado grandes, no se ha facilitado información detallada de algunas cuestiones del recinto.

En primera instancia se señala que las zonas de estacionamiento no cuentan con la capacidad requerida, así como la distribución de espacios o la configuración funcional de la misma.

Dicho reporte afirma que, de momento, el club no le ha notificado si planea alguna remodelación u obras significativas para ampliar y/o renovar el TSM.

A juzgar por la información limitada proporcionada en la documentación sobre el estadio, el recinto no parece cumplir actualmente con los requisitos relativos a asientos accesibles ni a las instalaciones sanitarias correspondientes”, se lee.

Con respecto al terreno de juego, de acuerdo con la FIFA, las medidas que se le proporcionaron “parecen inconsistentes o insuficientes, por lo que requerirán verificación”.

Por último, el reporte de FIFA indicó que "Existen algunas prácticas de sostenibilidad operativa; Sin embargo, no se ha proporcionado documentación de respaldo ni referencia alguna a la certificación de construcción sostenible (Green Building Certification)".

Aún quedan 5 años para que Santos pueda arreglar los detalles que le indicó FIFA o incluso puedan renovar su estadio, si es que la directiva lagunera quiere que el TSM Corona sea sede del Mundial Femenil 2031.