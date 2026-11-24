Guadalajara tuvo un gran éxito durante el Mundial 2026 y ahora que se anunció que México volverá a ser sede de la justa mundialista femenil 2031, Amaury Vergara confirmó que el Estadio Akron está listo para volver a ser sede.

La propuesta de la Federación Mexicana de Futbol es que cuatro estadios sean sede de la Copa del Mundo Femenina 2031 y entre ellos, la casa de las Chivas es una opción.

Aficionado de México con sombrero del Mundial 2026 en las afueras del Estadio Akron. Mexsport

Aún falta tiempo para que se confirme al Akron como una de las sedes para esta justa, sin embargo, el presidente de las Chivas ya afirmó que el recinto está más que listo.

¡Estamos listos para otra experiencia mundialista! Ya demostramos que México es un gran anfitrión para grandes eventos, y será un honor recibir el Mundial Femenil en el 2031”, escribió.

A su vez, Amaury enfatizó que el Estadio Akron cuenta con una gran infraestructura y puntualizó que “¡Otra vez mostraremos la mejor cara de México ante el mundo!”.

El Estadio Akron albergó cuatro partidos de fase de grupos del Mundial 2026 y fue el único estadio del torneo que no recibió encuentros de eliminación directa.

En total registró 180.930 asistentes, con un promedio de unos 45.233 por partido y una ocupación superior al 98 % respecto a su capacidad mundialista de aproximadamente 45.664 plazas.

El México-Corea del Sur fue el de mayor afluencia, aunque el partido inaugural generó críticas por asientos vacíos visibles atribuidos a los altos precios de las entradas, a pesar de las cifras oficiales de boletos escaneados.