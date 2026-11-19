Argentina cerró el año 2026 con un 7-0 sobre Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. En la cancha, todo fue fiesta, parece que la albiceleste, enviudada por Lionel Messi, recuperará las sensaciones de a poco.

Pero en la sala de prensa quedó la escena que se robó la conversación y que puede influir en el 'nuevo periodismo' o en las formas en que se entiende ahora se tiene que solucionar la vida con la tecnología.

Mientras los periodistas esperaban a Lionel Scaloni, uno de ellos tomó su teléfono, abrió ChatGPT y escribió una instrucción que un colega grabó desde atrás: "Dame una pregunta para Scaloni luego de ganar 7-0".

El video de la pregunta a Scaloni con IA se hizo viral

El video en cuestión de horas se viralizó. Es decir, la tecnología la servicio para juzgar a la tecnología. Las vistas superaron las 430 mil reproducciones y los 15 mil likes y después se habló de más de un millón de visualizaciones. Entre los comentarios, muchos anónimos que procuran enjuiciar desde el anonimato vaticinaron la desaparición del periodismo al ni siquiera pensar los reporteros sus propias preguntas.

La respuesta de la inteligencia artificial fue inmediata y, para muchos, sorprendentemente atinada: "Lionel, después de una victoria tan contundente como este 7-0, ¿qué conclusiones podés sacar sobre el recambio generacional de la Selección? ¿Sentís que está apareciendo una nueva identidad, menos dependiente de las individualidades y más basada en el funcionamiento colectivo?".

La pregunta calzaba con lo visto en el campo, aunque tampoco se tiene que ocupar a una máquina para razonar algo tan sencillo de cuestionar.

¿El periodismo pierde?

Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron dos goles cada uno y Alexis Mac Allister completó la cuenta. Era la noche del equipo sin Lionel Messi, del nuevo ciclo tras la final del Mundial perdida ante España y del recambio que Scaloni intenta consolidar.

Una nueva generación de jugadores argentinos lideró el duelo ante Costa Rica Reuters

Hasta ahora, la identidad del periodista no trascendió. Tampoco hay evidencia de que haya usado la pregunta sugerida. El episodio abrió un debate inevitable: entre la burla y la reflexión sobre la inteligencia artificial en el periodismo.